〈北部〉水圳裝設水輪機 吉安啟動微水力發電

2018-07-31

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉初英山腳下的初英山社區，有著迷人的農村風光，穿梭田間百條大小水圳，擁有豐富的微水力發電資源，在社區居民推動下，逐漸打造成「綠能農村」，昨更啟動「花蓮農村矽谷實驗室」，正式以水輪機發電，卅五瓦的發電量已足夠提供農民農路與網室夜間照明，將朝普及化發展。

吉安水圳約上百條，「花蓮農村矽谷實驗室」將源源不絕的水資源轉換成電力，透過水輪機裝置，讓水流轉動葉片產生動能，並儲存在大電瓶中，提供農民照明及小型用電，甚至結合綠能生態與食農教育課程，進行簡易烘焙。

在地工程師研發 5年實驗穩定發電

由花蓮在地工程師陳仁性研發的水輪機，已獲得政府專利，在吉安圳支流經過長達五年的實驗及改良下，終於可以長期穩定轉動發電，只要水流量穩定，平均八到十小時就可以充飽一顆十四伏特、二百安培的大電瓶。

陳仁性說，水圳寬度只要五十公分，就可裝設水輪機，若以水流速每秒一點三至一點五公尺計算，一個十二伏特、一百安培的電瓶，充電時間只需要三到四小時，發電量可達四百至五百瓦，但需克服水圳漂流物與垃圾問題，才能保持水輪機的正常運轉。

用於農路、網室照明 方便旅客充電

在地農友梁紹強說，由水輪機產生的電能，雖屬微水力發電，但已足夠提供農民所需，目前陸續使用於農路與網室夜間照明，暑假天氣炎熱，有了照明後，農民就能在傍晚或夜晚工作，整理農園與採摘蔬果。

他強調，社區未來計畫利用微水力，發展綠能生態與食農教育課程及休憩活動，民眾只要到水圳邊，就能以在地食材簡易烘焙料理或打蔬果汁，遊客騎電動腳踏車到農村旅遊，在手機和腳踏車沒電時，也能隨時充電，運用方式非常多元。