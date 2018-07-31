〈北部〉林下養蜂「嚐甜頭」 南華林業園區產出優質蜜

2018-07-31

〔記者王峻祺／花蓮報導〕全台蜂農近千戶，養蜂箱數約上萬，花蓮因廣植健康穩定的蜜源植物，蜂蜜品質長期受到農委會肯定，由於「獎勵造林計畫」陸續期滿，花蓮林區管理處輔導林農成「蜂農」，嘗試在南華林業園區養蜂，歷經數月養成，今年收成逾十公斤高優質蜂蜜，預計將接續輔導「林下養蜂計畫」，幫助林農找尋出路。

林管處養殖5箱 一年採收10餘公斤

南華林業園區廣達七公頃，造林樹種包含，台灣櫸、楓香、樟樹、水黃皮、白千層及烏桕，地被層主要以咸豐草為優勢，加上蜜源植物多樣，很適合養蜂，花蓮林管處去年在園內採定點試驗養殖蜜蜂五箱，並向花蓮高農及福昶蜂場請益。

花蓮林管處副處長李政賢說，經專家輔導，林農從對養蜂完全陌生，到實際操作並克服所有養蜂課題，歷經一年養成，今年約採收十餘公斤高品質蜂蜜，檢驗結果也符合國家標準CNS1305蜂蜜檢驗標準、農藥零檢出，讓林管處信心大增。

他強調，以過去一年園區內試養經驗來說，三至八月有穩定的蜜源可供蜜蜂採集，八至十二月則面臨虎頭蜂、蜂蟹蟎危害，蜂巢儲蜜量略受影響，但仍可維持族群生長。

增加林農收入 接續輔導「水璉林業」

李政賢說，有了南華試養經驗，將接續輔導去年底剛成立的「水璉林業運銷合作社」在林班地內養蜂，並邀請有意進行林下養蜂的林農參與學習，期待轄內林班地的無毒環境，能生產出更高品質的蜂蜜、花粉、蜂王乳等蜂產品。

蜂蜜評鑑委員李麗玉指出，南華產出的蜂蓋熟成純蜜，擁有百花多層次口感，因是採用「繼箱養殖」，所釀蜂蜜累積多種樹種花蜜的精華，除春夏外，也有秋冬的花蜜，是非常好的蜜，且水分不用濃縮就可保持在十九％，相當不容易。

「獎勵造林計畫」廿年屆滿，但大部分林木仍未達輪伐期，需進行撫育管理，農委會在一百零五年度起，召集林務局、林業試驗所及農糧署等三個單位組成林下經濟推動小組，暫列出林下養蜂、段木香菇、馬告採集及金線蓮栽培等四種經營模式，藉由輔導林下經濟行為，增加林農收入，以短養長，補貼林農後續撫育財政上的支出。