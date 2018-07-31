〈北部〉興中反校舍移撥擬抗爭 縣府：持續溝通

2018-07-31

行政大樓調撥慈心華德福引反彈

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府準備把五結鄉興中國中行政大樓一、二樓，調撥給慈心華德福實驗高中使用，興中家長會昨發起「自己的學校自己救」抗議行動，要求縣府收回撥用成命，否則下週一將到縣府靜坐；縣府教育處回應，將持續溝通。

興中國中行政大樓三樓圖書館，明天起讓給「宜蘭縣實驗教育創新育成中心」使用，一、二樓必須在八月二十日前清空，調撥給「慈心華德福」，師生集中到旁邊的教學大樓辦公上課，招致反彈聲浪。

五結鄉長簡松樹、鄉代會主席沈信雄、縣議員沈德茂、張明華等人，昨日到校聲援抗議行動，家長持抗議標語、學生頭綁白布條表達訴求。興中老師說明，縣府聲稱提供二十二間教室給原校學生使用，是連儲藏室、小間檔案室也列入，已誤導大眾，學校並無餘裕空間，慈心華德福進駐勢必相互干擾，盼縣府開啟協商對話。

自救會提3訴求 籲「懸崖勒馬」

「搶救興中自救會」召集人林奠鴻發表三點聲明，反對撥用興中空間、未取得共識前學校教學環境不能改變、學校拒絕行政干擾，呼籲縣府「懸崖勒馬」，若未獲善意回應，當地居民、家長、師生，下週一將以苦行方式，從興中步行到縣府，向代理縣長陳金德陳情。

「群情激憤！」參與抗議行動人士高喊「自己的學校自己救」、「捍衛孩子受教權」，最後在校園綁上黃絲帶為學校祈福，表達守護校園的決心。

不影響上課 教處：會傾聽地方訴求

教育處表示，興中國中有三十七間教室，目前剩下六班，只需二十二間，教室均在教學大樓，行政大樓是教職員辦公空間，調撥不影響學生上課，經過盤點，教學大樓有十五間教室，另有獨棟專科教室七間，共二十二間已足夠興中使用。

教育處強調，活化校園及共享資源能降低少子化衝擊，校園多元運用，引入更多教育資源，可營造雙贏環境，站在教育立場，一切以學生受教權為優先，會傾聽地方訴求，保障興中師生的權益。