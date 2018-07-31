〈北部〉「業成」捐款 嘉惠苗縣144緊急變故家庭

2018-07-31

〔記者張勳騰／苗栗報導〕財團法人業成社會福利事業基金會，去年捐贈七十五萬五千元給苗栗縣政府購置兒少保護緊急救援公務車，昨天再捐贈七十二萬元，與苗縣府合作推動「緊急變故家庭協助計畫」，預計有一百四十四戶家庭受惠，有需求的緊急變故家庭，可向社會處提出申請。

此外，苗栗縣小太禓關懷協會今年三月在苗栗市五穀宮成立苗栗市愛心便當站，提供送餐服務以來，深獲地方好評，昨天在公館鄉五穀宮成立公館鄉愛心便當站，擴大服務範圍，並預計八月底在頭屋鄉文德宮成立頭屋鄉愛心便當站，公館站每週一至每週五將提供給獨居、身障等長輩愛心便當。

業成基金會執行長陳伯倫指出，業成集團為觸控面板廠在竹南鎮發跡，二○一六年起贊助苗栗縣十五個民間社福團體，約三千五百三十七萬元，除善盡企業社會責任，並將資源分配到真正有需求的家庭。

陳伯倫說，前年四月基金會成立後，與苗縣府合作，捐贈苗縣府七十五萬五千元購置「業成號」公務車，提供兒少、婦女及老人保護等社工外出訪視調查之用。

今年再捐贈七十二萬元執行「緊急變故家庭協助計畫」，主要針對家中有未成年子女的主要工作者遭受到死亡或傷病等重大變故時，透過社工即時訪視，適時導入相關資源協助，避免未成年子女落入疏忽照顧的風險狀態，目前全縣有一百四十四戶家庭受惠，每戶每月可獲生活扶助費五千元，補助最多三個月。