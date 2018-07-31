〈北部〉清泉風景特定區 五峰公所爭設遊客中心

2018-07-31

大眾運輸不便 盼規劃觀光公車

〔記者廖雪茹／五峰報導〕為了因應新竹縣五峰鄉清泉風景特定區觀光資源分散、多頭馬車的困境，五峰鄉長靳邦忠建請縣政府與雪霸國家公園管理處、地方部落等，研議設置清泉遊客服務中心，單一窗口便民服務，並爭取規劃觀光公車。

竹縣府︰將視公所提案再研議

縣府交通旅遊處長李銷桂表示，設置遊客中心應有適合的地點和足夠的人力、空間，像是清泉溫泉會館未來也可兼具泡湯、餐飲、導覽等功能，將視公所提案再研議；另公路總局在尖石鄉推出的需求反應式公共運輸（簡稱DRTS）觀光公車，隨招隨停，並提供預約服務，五峰鄉也可評估可行性。

清泉風景特定區為通往大霸尖山的中繼站，以清泉溫泉聞名，山巒環抱，上坪溪流貫其中，四條吊橋橫跨溪上，環境清幽，四季不同風情，還有溫泉會館、將軍湯、張學良文化園區、原住民族館、三毛夢屋、天主教堂、「藝術之森」文創市集、部落市集等多元特色。

靳邦忠說，為了推廣清泉觀光，公所將建議縣政府統合不同局處主管機關與地方部落，在原民館設置遊客服務中心，同時也爭取雪霸國家公園管理處支持， 結合觀霧觀光旅遊路線，以單一窗口來服務遊客。

靳邦忠說，清泉溫泉會館委外經營招標四度流標後，近半個月來已有三組業者現勘評估，其中有兩家為國際廠商、一家民宿集團；業者主要考量整體經營規模及觀光路線的串聯，以提供遊客含吃、住、玩樂等一整套的旅程設計，因此公所將統合觀光資源後，希望九月初再重新辦理招標。

此外，清泉的大眾交通運輸不便，目前僅新竹客運平假日平均一天六到八班車次，秋美玉等多名鄉代建議，增設觀光接駁車直達清泉將軍湯；對此，公所將建請縣府爭取規劃觀光公車。