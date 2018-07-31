〈北部〉三級棒球國家代表隊 鄭文燦授旗

2018-07-31

青棒、次青少棒拚世界盃

〔記者李容萍／中壢報導〕桃園市三級棒球今年在各項選拔賽表現優異，八月將分別參加美國小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽、世界少棒聯盟次青少棒錦標賽、亞洲少棒錦標賽。市府教育局昨舉行聯合授旗典禮，市長鄭文燦期許教練及選手們能發揮實力，再次為國家及桃園爭光；棒球協會理事長辜仲諒也現身，補助代表隊出國的機票、膳食以及集訓所需經費。

少棒代表參加亞洲錦標賽

即將出賽的隊伍中，平鎮高中勇奪王貞治盃全國青棒錦標賽冠軍，獲得參加美國小馬聯盟帕馬級世界青棒錦標賽國家代表權，八月二日至十日將至美國德州拉雷多參賽；新明國中勇奪世界少棒聯盟次青少棒錦標賽亞太區代表權，八月十日至廿二日將至美國密西根州參加世界賽；桃園市少棒代表隊（由大勇國小組隊）勇奪華南金控盃全國少棒錦標賽冠軍，八月十三日至十九日將代表參加在台北市舉行的第十屆BFA-U12亞洲少棒錦標賽。

鄭文燦表示，桃園市三級棒球實力堅強，他代表市府授予三支隊伍旗幟並頒發集訓金共二百七十萬元，感謝棒球協會對國家代表隊的支持，補助出國機票、膳食和集訓經費，勉勵三支隊伍都能創下佳績。

鄭文燦還說，台灣在國際常常沒有機會發聲，桃園是棒球的搖籃，棒球風氣盛行，各校棒球隊實力都很堅強，有棒球選手還沒畢業就被職棒隊伍網羅，成為職棒的新秀。升格後，市府整建或增建六座棒壘球場，桃園支持體育，讓選手有舞台，讓台灣被看見。