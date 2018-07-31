〈北部〉塑膠廠大火逾24小時 空污最高罰款百萬

2018-07-31

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕觀音區富源五路從事塑膠製品製造的慶毅公司廠房外儲料區，廿九日下午二點多失火，火勢燃燒猛烈、濃煙直竄沖天，十幾公里外都可清楚看見，大火延燒逾廿四小時，消防人員終於在昨天下午三點半將殘火處理完畢。由於大火造成周邊空氣污染，市府環境保護局將依空污法告發，最高可處業者十萬元至一百萬元罰款。

周遭民眾出門最好戴上口罩

大火發生後，當地居民紛紛反映燃燒的塑膠材料產生刺鼻惡臭，擔心危害身體。環保局指出，經利用火焰離子化偵測器（FID）檢測事故現場揮發性有機物（VOCs）濃度值約2至5ppm之間，低於「勞工作業場所容許暴露標準」規範100 ppm，請民眾不必過度擔心。不過，大火造成黑煙粒狀污染物污染，將依空污法告發，周遭民眾出門最好能戴上口罩。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，火災產生的空氣污染物包含一氧化碳、二氧化碳、PM2.5及PM10等，成分複雜，提醒民眾應遠離火災現場。考量近期戶外空氣品質不佳，周邊住戶應關閉窗戶，尤其是氣喘及慢性阻塞性肺部疾病患者，更要避免吸入有害物質，以免刺激呼吸道，誘發氣喘發作，引起胸悶、呼吸不順等症狀，嚴重可能造成呼吸困難。

監測富林溪發現水質仍清澈

環保局表示，慶毅公司從事塑膠壓出成型，廠內沒使用毒性化學物及其他化學品，已要求業者緊急應變及防堵廢水污染擴散，昨監測該公司旁的富林溪下游發現溪水仍相當清澈，初判並無消防廢水溢流。針對火災產生的廢棄物，也要求該公司提報處置計畫，妥善清理。

消防局指出，慶毅公司為二層樓鐵皮結構建築物，戶外堆放的塑膠原料起火燃燒而延燒到廠房，燃燒面積約五千五百平方公尺，所幸無人員傷亡；此次火警共出動消防人員二四八人次、義消十三人次，消防車七十一輛、救護車五輛，初估財損約三百萬元、屋損約六百萬元。