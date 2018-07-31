〈北部〉與夜鷺為鄰 祥鷺生態埤塘公園啟用

2018-07-31

桃園龍祥、龍鳳、龍壽里添去處

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園區龍祥里、龍鳳里、龍壽里周邊高樓大廈林立、居住密度高，周邊的二之五號埤塘因已無灌溉功能，市府以一四五○萬元施作環埤步道、休憩座椅及涼亭等設施，活化為生態埤塘公園，總面積約○．六四公頃，昨天啟用。市長鄭文燦出席典禮表示，此處經常有夜鷺活動，因此命名為「祥鷺生態埤塘公園」，市府也正推動「一區一埤塘生態公園」，成為桃園特色。

「以前晚上沒人敢來這裡！」龍祥里長李玲娟表示，過去二之五號埤塘周邊沒有任何設施，還曾發生意外，甚至在六一一水災後埤塘周邊堆積了大量廢棄物，後來她向市府、公所申請打造木製圍籬、請託清潔隊，並由環保志工協助清除雜草等，才讓情況好一點。去年市議員黃婉如邀來鄭文燦現勘，承諾打造為埤塘公園，如今成真，讓里民都興奮不已。

她說，二之五號埤塘整治後常出現白鷺鷥、夜鷺，偶爾還能看到水鴨，生態相當豐富，她與里民們也在埤塘周邊營造龍園公園、秘密花園等，種植蒜香藤等植物，也打造鋼琴造型椅及地面飛鏢、跳格子、鑽洞等遊具，歡迎大家來走走。

鄭文燦說，埤塘周邊設置環埤步道、休憩座椅、涼亭、照明設備，並種植流蘇、落羽松、苦楝等景觀植栽，且有環境生態的導覽解說牌，一年四季都能有不同感受，後續將放養原生魚種，發展生態及文化活動。

市府續推無灌溉功能的埤塘轉型

鄭文燦說，桃園市有二八五一口埤塘，分散在都會、鄉村地帶，市府會將無灌溉功能的埤塘轉型為滯洪池，解決區域排水問題，也規劃打造三十座埤塘公園，讓市民有更多地方從事休閒，興建預算也會從一千萬元以下，提升到二千萬元以下，讓休閒設施更豐富、多元。

市府工務局指出，祥鷺生態埤塘公園旁原本道路狹小（中山路一二一六巷）、人車爭道，這次工程也進行拓寬讓人車分道，並鋪設透水磚人行步道，讓民眾能好好散步、休憩。