〈北部〉延宕8年 大農大富平地森林遊客中心招標

2018-07-31

〔記者游太郎／花蓮報導〕延宕八年後，花蓮林區管理處計畫興建的「大農大富平地森林園區遊客中心及行政管理中心」等兩項工程，昨天終於上網公開招標，最快後年底可完成啟用。

花蓮林管處指出，備受矚目、因設計及土地使用等問題，延宕近八年的「大農大富平地森林園區遊客中心及行政管理中心」工程，已完成設計，昨天開始上網公開招標，截止日期八月十六日下午五點，八月一日將在花蓮縣光復鄉大農大富平地森林園區臨時服務中心，舉辦招標說明會及現勘，希望吸引有意願的廠商參與。

經費5千7百萬元 最快後年底啟用

縣府表示，樂見平地森林園區遊客中心等工程完成設計，縣府將全力配合，協助花蓮中區發展觀光。

花蓮林管處表示，建築工程發包經費約五千七百萬元，為地上二層建築物，建築面積九百七十平方公尺（約二百九十四坪），樓地板面積一千四百平方公尺（約四百廿五坪），採用國產材、鋼構等材料，希望建構出花蓮中區具觀光、休憩、教育、保育等多樣功能場域。

這兩座建築將營造成「平地森林」的旅人驛站，搭配具教育、保育及休憩觀光意義的豐富林相，利用分期建築配置形塑出園林意象，營造不同屬性的景觀區，並結合「雨水利用」、「污雜排水再淨化利用」與「排水系統」，將水資源以「保水、排水、再利用」的手法處理，讓建築物不只具遊客服務及行政辦公功能，更符合綠建築的環保、節能指標。

花蓮林管處評估，若順利招標，加上跑行政流程，正式開工後，約四百八十個日曆天可完工，最快約後年底落成啟用。