〈北部〉老屋耐震力初評 宜縣明年底全數完成

2018-07-31

前年只完成83件 被審計部要求檢討

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府辦理老屋耐震力初步評估，二○一六年預計完成三千一百件，審計部調查發現，該年度只完成八十三件，達成率僅二點六八％，要求縣府檢討。縣府解釋，民眾擔憂評估報告影響房價，不願參與初評；去年起，縣府已鎖定六層樓以上集合住宅強制快篩，今年擴大至四層樓以上，全縣三百廿二棟四樓以上建築，明年底可全數完成。

宜蘭縣政府二○一六年依內政部計畫補助，針對一九九九年底前取得建照的建物，辦理耐震性能評估補強等措施。宜蘭縣須辦理評估建物一萬八千六百卅四件，計畫分六年完成，每年平均約三千一百件，並選擇七層以上老舊公寓大廈優先執行，其次為高液化潛勢區四層以上建物。

但審計部調查發現，二○一六年宜蘭縣申請耐震初步評估數僅八十三件，與目標數三千一百件相比，達成率僅二點六八％。審計部表示，二○○○年前存在建物，因建築法規對耐震規範，以及混凝土結構設計規範不足，耐震強度不夠，若高強度地震發生，易導致建物受損，縣府應積極輔導高危險建築辦理評估，降低災害衝擊。

民憂損房價裹足 縣府改6樓以上強制快篩

縣府建設處解釋，耐震評估是要由民眾主動申請，許多人憂心報告若是不佳，會對房價產生影響，且後續補強還需負擔龐大額外費用，民眾意願不高才使得達成率偏低，各縣市都有這部分的困擾。

縣府檢討後，已在二○一七年修正目標，參考二○一六年台南震災受損建物，以中高樓層建築居多，將初評對象鎖定六層樓以上建築並強制快篩，去年目標件數一百件，最後完成七十九件，達成率七十九％已有顯著改善。

今年再擴至4層樓以上 預計完成200件

審計部認為，二○一七年達成率提高，是因為縣府將目標數比原先預設值驟減逾三千件，民宅耐震性能評估補強推動，還有極大努力空間。

縣府建設處指出，這是操作方式的不同，中高樓層集合住宅較個別戶居住人數多，傾倒危險性高，縣府去年將快篩範圍鎖定六層樓以上建築，今年再擴大至四層樓以上，以集合住宅作為優先快篩對象，全縣粗估三百廿二件，去年完成七十九件、今年預計完成兩百件，剩餘四十三件明年底前完成。