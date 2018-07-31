〈北部〉頭份私地堆磚封路 苗縣府認違法

2018-07-31

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市上庄路旁巷弄，近日遭人堆置大量磚塊，封住巷子前後出路，僅留一側空隙供行人通行，其餘汽機車皆無法通過，附近鄰居痛批「惡霸」擋道。苗栗縣政府工務處與頭份市公所、警察局到場會勘，確認該路段屬都市計畫內的市區道路，堆置磚頭已違法，苗縣府將請頭份市公所清查行為人並迅速清除。

疑地主與鄰居有糾紛

頭份市上庄路這處巷弄長約三十米，寬約五米，近期遭人以大量磚塊堆置在前後出入口，並以三角錐封路，磚頭上還註明該路段屬「私人土地，請勿進入，違者究辦」等字樣，令附近居民非常錯愕。鄰居表示，該路段供人車通行數年相安無事，不明白為何會突遭封路，直批行為人「太惡霸」，罔顧居民用路權益。

東庄里長蕭珍纓透露，疑似地主與鄰居有私人糾紛，因近期鄰居要施工蓋房，地主則主張該路段未被徵收，仍屬私人所有，故運來大量磚塊封住出入口，阻止鄰居施工的大型機具通過。

但苗栗縣政府工務處會勘後表示，該路段已劃設交通標誌、標線，認定具公益性，屬於都市計畫內的市區道路，依苗栗縣市區道路管理規則第十條，路權範圍內不得任人侵占、利用、堆置雜物或設置其他有礙行車與交通的物品。

將要求限期排除改善

工務處道路管理科長林釗群說，會先請頭份市公所清查行為人及地主，並要求限期排除，若逾期仍未改善則可報請苗縣府裁罰。

頭份市公所表示，該路段經查確為私人土地，因此須待苗縣府正式公文認定是否為既成道路遭違法占用，才可責成頭份警分局依道路交通管理處罰條例排除路霸。