〈北部〉《竹市首座》港北埤塘生態浮萍步道 動工

2018-07-31

打造120米步道 10月完工

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市首座「生態浮萍步道」工程昨天在港北埤塘旁動工了，市府利用港北社區空地打造一處香草花園，並以香草發展社區產業，翻轉農村社區，此次在埤塘旁興建漂浮觀賞步道，將投入一千兩百卅五萬元，今年十月完工。副市長沈慧虹說，這座生態浮萍步道就位在十七公里海岸景觀帶上，未來可吸引遊客到農村社區，成為觀光新亮點。

沈慧虹說，市府爭取農委會農村再生計畫經費，在港北生態埤塘打造農村旅遊觀光亮點，是竹市首座生態浮萍步道，步道長度約一百廿公尺，除可吸引遊客進入農村社區，讓遊客漫步浮水間，也能體驗鄉間小路，品嘗農村美食。

步道旁就是社區香草花園

產發處長吳甲天說，生態浮萍步道旁是港北社區利用空地打造的香草花園，港北社區是竹市第一個通過「農村再生計畫」社區，居民幾乎都投入「可食地景」計畫，讓沒落的農村社區成為香草工場，這個「食物森林」，已成為社區關懷站的後花園，除提供里民活動場地，還可利用香草發展社區產業。

海岸線農村再造 觀光新亮點

此外，在農村再生計畫補助下推動「社區福利化」，港北社區也開班教社區學員製作香草皂、烘製香草雞、香草餅乾，更辦理香草巡禮活動，推廣香草產品，讓沒落的漁村社區成為在地老人家的快樂農園，還帶動青年返鄉協助，讓故鄉得到發展，這座埤塘生態浮萍步道工程預計十月完工，未來將成為竹市海岸線農村再造的觀光新亮點。