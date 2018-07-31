〈北部〉六都雨水道實施率 桃園進步再求進步

2018-07-31

去年達成率七成三 高於台南市

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕全市部分路段因排水系統不健全且地勢低窪，每逢豪大雨常發生溢流造成淹水，嚴重水深達卅公分，市府水務局為此逐年編列經費進行雨水下水道設施工程，總規劃長度四七八公里，截至去年底已完成三四九．四三公里雨水下水道，實施率七十三．○一％，但仍僅高於台南市，落居六都第五，引發多名市議員的關切。

水務局長劉振宇指出，全市雨水下水道建設目前有八件工程正在施作，總長約五．九二一公里，完工後可將實施率從七十三％提升至七十四％，超越台中市，成為六都第四，另有十八件雨水下水道工程已爭取「前瞻基礎建設計畫」經費，預計今年底完成發包，累積長度也逾十五公里，可加速改善低窪路段淹水情形。

若目前工程完成後 即超越台中

施作中的八處雨水下水道工程分別為蘆竹區長興路四段、桃園區桃林鐵路（三元街至健行路）及桃園區中山路至復興路段，預計八月完工；桃園區桃林鐵路（山鶯路）工程預計十月完工；大園區民安路Ｈ幹線支線工程，預計十一月完工；平鎮區新光路四段及八德區中山路（豐德路至工業區）工程，預計十二月完工；龍潭區健行路段工程，預計明年十月完工。

然而，市議員萬美玲表示，桃園區中山路至復興路的雨水下水道工程，原本去年底就該完工，卻因原包商周轉不靈落跑，導致工程延宕，而新包商不僅工程品質不佳，又沒在側溝邊架設安全圍籬，民眾稍有不慎將發生危險；市議員范綱祥也質疑，中山路下水道工程延宕，是因公共工程採價格標而造成低價搶標，導致廠商品質不佳，呼籲市府應檢討招標制度。

劉振宇對此苦嘆，受限政府採購法規定，市府僅能採用最低價標，導致好的廠商沒有投標意願，來投標的廠商常是「會說不會做」，將建議市府讓各局處統整優良包商名單，做為日後發包工程參考。