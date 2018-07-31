〈北部〉4座棒壘球場去年啟用 使照等年餘

2018-07-31

八德、新屋、楊梅、觀音學校用地興建

〔記者李容萍／綜合報導〕桃園市慢速壘球運動風氣興盛，各企業、社區紛紛成立業餘球隊，桃園市慢速壘球委員會現有球隊逾二百卅隊、約五千名隊員；市府體育局為推廣棒壘球運動，與教育局簽訂土地委託管理契約，勘選暫無設校需求的學校用地，於八德、新屋、楊梅、觀音區設置四座棒壘球場，另於中壢區興建一座市立足球場，分別於去年五、六月及十一月底陸續啟用，各球隊雖樂得有新球場可以打球，卻也苦於新球場使用執照遲無下文，造成申請水電、賽事保險經常卡關，讓球隊與球員們為之跳腳。

對此，體育局昨表示，這四加一的新棒壘球場及足球場已於七月間陸續取得使用執照，為使各球場能有效利用及妥善維護管理，四座屬於區級的棒壘球場八月一日起將交由當地的區公所管理，而市立足球場已交由大園區潮音國小（桃園市體育會足球委員會）管理。

體育局︰污水處理經改善才符規定

體育局解釋說，這是市府第一次使用學校預定地興設簡易球場，包括闢建球員休息室、廁所等建物，建築師規劃設計之初，基於球場是簡易且為開放性設施，並未考量後續請照問題，以污水處理設施為例，新球場陸續啟用後，才發現沒比照新建學校的規模設計，最後經與水務局積極協調改善後才符合規定。

桃園市慢速壘球委員會主任委員郭雲輝等人，昨得知新球場使用執照的問題終於解決，不需再使用臨時電力設施或向民宅借電，而賽事的公共安全保險都可有著落，總算可以鬆一口氣。但委員會人員與球員們也認為，桃園的球隊持續增加，市府應持續利用閒置公有土地增建更多的棒壘球場，否則，許多球隊還是得遠赴新竹湖口、紅樹林及新北林口、三鶯等球場打球；另也建議中油桃園煉油廠內的棒壘球場，基於敦親睦鄰，應無償提供市民使用，不該再向球隊收取每天四千元的規費。

球場緊鄰道路 球隊建議圍網應加高

球隊幹部也說，七月中旬時，一顆飛出青埔球場的「紅不讓球」擊中了行經中壢區領航北路三段的轎車擋風玻璃，這是因近來有退役的職棒選手，還有從國小打到大學的科班球員加入球隊，他們打擊的威力、爆發力驚人，而許多新設球場就緊鄰道路，讓人擔心未來還會發生類似意外，建議體育局對臨路的球場圍網應再加高因應，讓球員們可以更安心揮棒，也保障往來人車的安全。