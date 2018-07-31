〈中部〉南屯溪打造楓林光廊 居民反對

2018-07-31

擔心破壞生態 湧入大量觀光客

〔記者張菁雅、蘇孟娟／台中報導〕建設局將邀請國際燈光設計師在南屯溪畔打造「楓林光廊」，消息傳出後，引起當地居民反對，擔心燈光會影響樹木生長、破壞生態，大量湧入的觀光客也會帶來停車問題。

市府：燈光設計已周全考量生態

建設局長黃玉霖表示，「楓林光廊」燈光設計已周全考量生態，有三模式，黃昏、入夜到晚上九點是不同光源，九點以後即熄燈，不會影響生態，而南屯溪沿線楓樹林長約二公里，建設局僅實驗性施作二百公尺，且南屯溪兩旁有足夠的路邊停車格，停車需求經評估沒有問題。

南屯溪兩側自永順路至日楓橋兩側種植約三百五十棵楓樹，建設局提出「楓林光廊」計畫，並邀請曾為紐約自由女神像進行燈光設計的國際燈光設計師周鍊操刀。

原鄉文化協會總幹事江慶洲住在南屯溪附近，他表示，太多燈光勢必影響樹木正常生長；且家燕、鳥類都移到溪畔，家燕會捕食蚊蟲，燈光也會影響家燕睡眠，一旦家燕減少，食物鏈被破壞，當地蚊蟲就會增加。

楓樹腳文化協會理事長江鳳英也說，楓樹社區平常停車不易，成為打卡熱點後，人潮與車潮都將影響社區安寧。

中興大學園藝系副教授劉東啟則指出，楓香樹屬落葉樹木，理論上，應在落葉後進入休眠狀態，但現在都市中的楓香樹幾乎不休眠、不落葉，也不見楓紅，主因就是光源不斷，以致楓樹無法進入休眠期，不休眠葉綠素就不會分解，自然也無楓紅可賞；更重要的是，樹木不進入休眠、不落葉，長此以往，會讓樹體衰弱。