〈中部〉興大附中生發現新菌 可快速分解塑膠

2018-07-31

奪全國科展第一名 取得命名權

〔記者陳建志／台中報導〕國立興大附中高二學生黃怡華與鄭毓澤，為解決塑膠難分解的問題，從泥土中發現一種尚未被發現的硝酸還原菌，實驗後發現可快速分解塑膠，兩人將它命名為「HEY」，代表參加「全國中小學科展」，不但一舉拿下環境學科第一名，還獲得「3M科技改善生活獎」。

黃怡華、鄭毓澤高一時從雜誌看到介紹分解塑膠的文章，但因一小片就要六週才能分解完、速度太慢，兩人希望找出快速分解塑膠的方法，在生物科老師許世賢指導下，從操場、稻田、水溝蓋旁和中興大學中興湖畔等十多個地點，採集土壤培養。

兩人將採集的菌種放在試管測試分解速度，結果從中興湖畔土壤中，發現一種硝酸還原菌，只需卅天就能分解完過去研究需六週才能分解的塑膠材料，因是新發現的菌種，兩人取得命名權，以英文名字的部分字母命名為「HEY」。

兩人在實驗過程中還發現，此菌種可快速分解普遍存在洗碗精、洗衣精中的界面活性劑，若能大量推廣將「HEY」加入水中，可望改善水質。

因研究結果獲肯定，今年四月以「HEY!你這個吃塑膠的小傢伙」參展，已拿下台中市科展環境學科第一名，代表參加「全國中小學科展」，研究成果再度獲評審肯定、拿下環境學科第一名，並榮獲3M科技改善生活獎。

另一組高二的王咨允、吳怡蓉及許仲儀，則是從媽媽買香蕉拿蘋果催熟，發現是蘋果釋放乙烯的功效，三人設計出有特殊孔洞的晶體薄膜，以此薄膜吸附乙烯後，控制其含量慢慢釋放，達到催熟香蕉，並可控制時間的技術，一舉拿下台中市科展農業與食品學科第一名；代表進軍全國科展，再度拿下「農業與食品學科」第二名，以及探究精神獎，三人希望能進一步研究推廣至其他水果催熟上。