〈中部〉歷史建築大里菸葉場再利用 打造新亮點

2018-07-31

〔記者陳建志／大里報導〕大里菸葉場（台中支局葉煙草再乾燥場）為全台五大「葉煙草再乾燥場」之一，因見證日治到戰後台中地區菸草產業的發展，深具歷史意義，二○一六年由市府公告為「歷史建築」。為推動園區維護再利用，並協調相關單位搬遷，立委何欣純昨邀集文化部、市府文化局等單位召開協調會，文化部允諾全力協助保存與修復。

保留完整工業遺址 文化部允協助

文化部文資局長施國隆說，文化景觀和聚落建築群的保存已是世界潮流，大里菸葉場是保留相當完整的工業遺址，深具保存價值，將全力協助台中市政府進行日常維護、調查研究、保存修復，以及最重要的活化再利用計畫，讓整個園區能永續運作，成為大里的亮點，並和南區文化部文資園區結合。

位於大里區中興路的大里菸葉場，場區面積廣達三萬七千多平方公尺，因見證日治到戰後台中地區菸草產業的發展，深具歷史意義，二○一六年十月，包括康樂室（原辦公廳）、大禮堂（原員工食堂）、複薰工場等建築，由市府公告為歷史建築，保留所有建物和生產機具，並於今年一月一日起由市府文化局代管。

園區尚有3個單位 將陸續遷出

因園區內還有三個單位在使用，何欣純昨邀集文化部文資局長施國隆、市府文化局長王志誠、國有財產署、大里日新里長朱福田等進行協調，決定內政部國土測繪中心在今年十一月底前搬遷，法務部行政執行署台中分署和中央健保署的檔案庫房，則訂出二○二一年底前搬出的期程，國有財產署也允諾協助尋找適合搬遷地點。

全區規劃設計費 中央編預算補助

何欣純表示，協調後包括每年約兩百五十萬至五百萬的管理維護費用，以及五百萬的調查研究經費，還有全區約兩千七百萬的規劃設計經費，文化部允諾將在今年和明年編列預算補助；至於未來初估數億元的修復經費，將繼續爭取中央逐年編列補助，希望以最快的時間修復，早日對外開放，成為民眾休閒的空間，並讓下一代瞭解菸葉產業的歷史。