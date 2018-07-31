〈中部〉規劃展演空間 田尾海豐崙拚人文

2018-07-31

〔記者陳冠備／彰化報導〕為重振彰化縣田尾鄉海豐崙彩繪村的觀光人氣，田尾鄉公所向交通部觀光局爭取一二○○萬元經費，將在鄰近二．一公頃的公墓預定地，打造一處有草地展演空間的「陸海豐運動公園」（見圖，吳俊樑提供），盼由改變空間提供地方特色文化「布馬陣」演出，作為文創據點，銜接彩繪村老街，吸引觀光人潮回流，公所力拚年底前動工。

海豐崙彩繪村因社區巷弄繪有航海王、烏龍派出所等多部動漫人物名氣響亮，遊客如織，為當地帶來商機，公所為此還砸了一五○○萬元整新鄰近已禁葬多年的第七公墓，部分腹地作為停車場，不過當地觀光據點多年來未見新創，停車場又遠，遊客興致大減，近期人潮已不到盛況時的十分之一，更慘的是公墓閒置腹地也成為不肖業者偷倒廢棄物的地方，甚至燃燒垃圾，造成環境污染。

為改善現狀，鄉代吳俊樑、海豐村長吳清光、陸豐村長邱河源等人向鄉公所提出「田尾鄉觀光據點特色加值計畫」，希望將公墓閒置腹地改為綠地空間，增設展演空間、在地文創表演廣場與風箏記憶地景空間等。

吳俊樑表示，未來新公園成立，不僅能提供表演，也能引進更多團體演出，為當地注入文化視野，寬廣的草地空間可以舉辦文創展、小農市集等，也能提供來彩繪村的遊客休憩、野餐，打造田尾小華山，將不再是夢想！文創青年吳奇偉期待新公園提供文創空間，為地方注入文青風貌。