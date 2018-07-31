〈中部〉民和國中合唱團訪歐遇中國打壓 綠委嗆投縣長︰敢抗議嗎？

2018-07-31

〔記者陳鳳麗／南投報導〕民和國中合唱團赴維也納表演，因中國打壓無法進入聯合國兒童基金會舉辦的「維也納世界和平合唱節」表演，民進黨南投縣長參選人洪國浩和多名縣議員參選人，昨與立委蔡培慧譴責縣長林明溱只會說風涼話卻不敢向中國抗議，洪國浩重申若當選縣長明年就在日月潭辦國際合唱節，把南投推向國際舞台。林明溱則回應，學生無法演出原因還是出在民進黨執政。

洪國浩昨強調，藝術無國界，譴責中國用政治手段打壓純粹的藝術活動，也認為縣長林明溱多年來只將目光鎖定中國，靠單一客源是無法撐起全縣經濟的。

立委蔡培慧昨連問三次「林明溱你敢向中國抗議嗎？」表達不滿；縣議員陳昭煜則說，林明溱前兩天還說風涼話，說他若先知道去溝通就沒有問題，既然那麼厲害就請林明溱辭縣長，讓吳敦義聘他去當國民黨大陸事務部主任。

陳翰立議員認為，帶隊的縣府教育處長李孟珍告訴記者，出發前就知道無法參加「維也納世界和平合唱節」表演，林明溱也許早已知道此事卻未捍衛縣民表演權益。

帶隊的縣府教育處長李孟珍說，他並未向縣長報告無法在「維也納世界和平合唱節」表演一事，且只有一個行程無法參加，所有行程都照常，為不讓小朋友失望決定照計畫出國。而民和國中合唱團此行受到極大好評，已決定明年參加世界合唱比賽。

林明溱︰民進黨執政才會發生

林明溱對於對手洪國浩提出的批評，認為會造成這樣的結果，都是因為民進黨執政才會發生。