〈中部〉彰化縣人均負債變重 首破2萬元

2018-07-31

縣庫債務缺口逾261億

〔記者張聰秋／彰化報導〕審計部彰化縣審計室完成一○六年度歲入歲出總決算報告，從二○一二年到二○一七年，縣庫已連續六年出現財政赤字，都要融資賒借才能彌補財務缺口，全縣債務缺口已達二六一億八一四萬餘元，平均每位縣民負債二萬四一三元，相較上年度每人負債一萬九千元，多出一四一三元，「債變重！」

副縣長指全國第四低

對此，副縣長林明裕表示，「建設不能停，福利不能減」，彰化縣每人平均負債雖然增加，不過人均負債仍是全國第四低，建設用在對的地方、福利用在需要照顧的人，是魏明谷縣長主政的施政主軸。

決算報告中，彰化縣一年以上債務未償餘額（長債）一五二億一九九九萬餘元，連同未滿一年公共債務未償餘額（短債）一○八億八八一四萬餘元，長債和短債共二六一億八一四萬餘元，較上年度增加十二億三六三八萬餘元，公共債務餘額長期債務比率三○．五八％，已占債限（五十％）逾六成，審計室要求縣府有多餘資金應優先償還債務，減輕財務負擔。

報告指出，彰化縣總預算截至二○一六年底止，累計審定短絀缺口高達二五五億一八二八萬餘元，連同長期債務餘額一五二億二九三三萬餘元，財政缺口高達四○七億四七六二萬餘元；縣庫近五年度來，自籌財源占歲入比率最低二六．三四％、最高也才三六．四○％，絕大多數歲入都要靠中央補助款和統籌分配稅款挹注，顯然自籌財源比率偏低。

審計室同時點出，縣府人事費支出居高不下，要求縣府檢討員額精簡、降低人事行政成本，更要量入為出、開源節流，嚴守財政紀律，才能避免缺口日益擴大，陷入財政危機的黑洞。