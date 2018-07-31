〈中部〉搶救集集綠色隧道 投縣砸4千萬

2018-07-31

〔記者謝介裕／南投報導〕兼具觀光與人文價值的南投縣集集綠色隧道，雖是世界級的觀光珍寶，卻也因人為設施，導致綠樹生存空間遭到壓縮，健康亮起紅燈，南投縣長林明溱三十日實地會勘後，表示在「人、樹」共存共榮原則下，將斥資約四千萬元進行道路改善及兩旁綠樹景觀、綠美化等工程，屆時完工後，可望重現過去綠色隧道人潮如織的繁華景象。

集集綠色隧道全長約四．五公里，兩旁皆為一九四○年代所種植的樟樹，總計有一千多棵，樹齡均七十多年，繁茂的樟樹覆蓋了整條道路，因此獲「綠色隧道」之美名，走在綠色隧道人行道上，運氣好還可看見小火車緩緩駛過，並設有解說牌、木製涼亭與座椅供民眾休憩，也是全台新人拍攝婚紗的熱點之一。

生長空間受限 老樹缺生機

惟因老樹緊鄰道路，且周邊土壤過於夯實，導致水分無法深入地底下，加上老樹氣根缺乏伸展空間，使得老樹健康亮起紅燈，遊客量也有日益減少之勢。

為挽回觀光人潮，縣府爭取前瞻建設經費三千二百萬元，加上縣府工程款，合計將斥資約四千萬元經費，重新打造綠色隧道，縣長林明溱昨前往會勘並聽取工務單位簡報，過程中，縣議員蕭志全、集集代表會主席吳大村等人表示，縣府絕不可用壓縮老樹的生機，作為換取提升道路品質的代價，希望整個改善工程能兼顧老樹生命及自然生態。

集集鎮長陳紀衡說，他擔任鎮長以來，便竭盡心力維護老樹存活與健康，也想盡辦法希望重振綠色隧道的高人氣，惟因公所人力及財源有限，相當樂見縣府願意幫忙，但希望是長期性的，而非因選舉到來而給予的一次性關愛眼神﹗

被質疑為選舉 林明溱︰順應民意

林明溱指出，此次整理綠色隧道，完全是依循民意而為，希望外界不要以狹隘的選舉觀念看待，整個規劃內容，包括道路整平、擋土、排水等工程以外，也會就老樹浮根或造成路面隆起部分進行改善，還有灌木種植等綠美化工程，除提升路面品質、美化道路景觀及提高行車安全外，也會兼顧老樹健康，進而為地方觀光及產業發展注入一股新力量。