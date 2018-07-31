〈中部〉江志倬用腳愛台灣 五年遍訪雲林百景

2018-07-31

記者廖淑玲／專題報導

難以想像，在數位化的二十一世紀，還有人以「古早人」的生活方式，自足安居。

登小百岳、訪圖館、百條國家步道

六十一年次的江志倬，不用智慧型手機、沒有電腦，他用腳愛台灣，廿多年來走遍小百岳（台灣各縣市具特色的一百座郊山）、雲林百景、全國縣市圖書館及林務局一百條國家步道，安貧知足、腳踏實地，以身為台灣人為榮為傲。

月薪不到3萬 扶養媽媽還存5千

先前某電信公司推出「四九九元吃到飽」方案，引起轟動，但還在使用舊型手機的江志倬，一個月電話費只要五十元；高雄高工畢業後在加工區上班，月薪不到三萬元卻能扶養媽媽，還存五千元，並利用假日走訪台灣各地，寫下許多美麗的紀錄。

江志倬是高雄人，因為參加雲林農業博覽會拿到一本「覓百景」手冊，竟從二○一三年起費時近五年走遍雲林縣政府推動的「雲林百大亮點」，毅力令人感動。

61年次 不用智慧型手機、沒電腦

今年五月底他來到虎尾驛，借公用單車騎到東勢，這是他雲林覓百景最後一段，參訪完東勢果菜生產合作社、東勢昌南社區的蔗埕鐵馬道，驕傲地說又完成一件壯舉。他說，雲林的人情最美，才會讓他一再拜訪，雖然完成百大亮點，他還是會一來再來。

更讓人難以想像的是，才四十多歲的他不用智慧型手機也沒有電腦，出門不是走路、騎單車就是搭乘公共運輸工具，未婚的他沒有家庭負擔，因為父母離異，由母親撫養長大的他，如今除了陪伴母親，就是利用假日出遊，不像現代人的生活模式，自我揶揄是「古早人」。

江志倬說，生活本來就可以很簡單，尤其一例一休後休假日多了，讓他有更多時間完成計畫，就算他只是一個工人，薪水也不多，但他不「靠媽」，還能奉養母親，又能做自己喜歡的事，看到很多人抱怨台灣不好，更刺激從未出國的他用雙腳走遍台灣，要告訴大家台灣是寶島。