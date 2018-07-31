〈中部〉送蔬果助除草 「牛番茄夫妻」樂行善

2018-07-31

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕愛心傳播力量大！

嘉義縣朴子市農友林金地夫妻兩年前得知文化里長楊石旭運用各種社會資源幫助弱勢家庭，夫妻倆受到感召，也不定時把自己種的蔬果送到教養機構或有需求家庭，曾一次送出四千多公斤牛番茄，被稱為「牛番茄夫妻」，夫妻倆還不計報酬幫獨居老人家中除草、修剪樹枝，讓他們住得更舒適。

受愛心里長感召 加入助弱

林金地原是修車師傅，八年前返回家鄉朴子從事農作，夏季種瓠瓜、冬季種牛番茄，兩年前有事求助楊石旭，見楊忙進忙出處理鄉親求助事項，並不時連絡送餐、發放救助品事宜，得知楊善用社會資源關懷弱勢。

林金地有一次因牛番茄盛產價跌不敷成本，楊石旭得知後，在臉書號召網友直購，引發熱烈回響，一天賣了二十公斤裝牛番茄共五百箱，幫林金地解決燃眉之急。

自此林金地加入與楊石旭一起行善行列，把自己種的瓠瓜、牛番茄送到文化里辦公處給弱勢民眾，也不定時送菜到敏道家園、安仁家園、聖心教養院等機構。林金地說，當季蔬菜好吃又營養，送到教養機構，分享新鮮好滋味。

林金地︰施比受有福 很快樂

林金地夫妻農閒以除草為副業，協助文化里辦公處整理里內環境時，見到獨居老人或年邁里民無力整理庭院，致雜草叢生、樹木枝葉亂竄，常常不計報酬協助除草修剪，讓他們住得舒適。

林金地說，經常為了幫有需求者整理環境，田裡工作反而要僱工來做，看起來好像很划不來，但「施比受有福」，做這些事很快樂，樂此不疲。