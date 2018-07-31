〈中部〉汽機車燃料費 中彰投近4成未繳

2018-07-31

期限至今日 超商可補發、繳納

〔記者陳建志／台中報導〕自用汽車及機車燃料使用費已於七月一日開徵，繳納期限至七月卅一日止，不過台中區監理所統計發現截至廿七日止，中彰投地區仍有一五三萬輛汽機車，近四成車主尚未繳納，監理所提醒民眾趕緊繳納避免受罰，在期限內繳納還有機會中獎，若繳納通知書遺失或未收到，可至超商利用多媒體設備補發、繳納。

台中區監理所企劃及裁罰科長陳芊羽表示，汽機車燃料使用費從七月一日開徵，但至廿七日止，中彰投地區仍有一五三萬輛汽機車未繳費，其中有部分是約定轉帳最後一天扣款，還有不少民眾則是等到最後一、二天才願繳費，昨天一早開始監理所繳費窗口等待繳費民眾就大排長龍，預計今天最後一天將是繳費高峰。

陳芊羽表示，未繳費民眾中，部分是未收到繳費單或繳費單遺失，提醒可利用超商多媒體設備，輸入車號及證號就可即時查詢、補發與繳納，並可利用監理服務網，或手機下載「監理服務APP」、「e-Bill全國繳費網APP」繳納，除信用卡外，都不需負擔手續費，請民眾多加利用。

催繳後仍未繳 至少罰300元

陳芊羽表示，民眾若未在期限內繳納，監理所將寄發催繳通知書，若還是未繳將面臨三百至三千元的罰款，甚至由行政執行署強制執行扣車、拍賣，請民眾趕緊繳納。因過去經驗，有不少車主因車子長期未使用而不繳費，提醒若不使用，需至監理所辦理報廢、停駛、繳銷車牌等程序，否則還是需依法繳納燃料使用費。

按時繳納 可抽郵政禮券3萬元

台中區監理所長劉英標則表示，為鼓勵車主按時繳納，公路總局特別舉辦抽獎活動，獎品包括郵政禮券三萬元、一萬元、一千元，總獎項共一千三百多個，車主只要在期限內繳納都有機會中獎。