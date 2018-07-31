〈中部〉國道四號豐潭段第二階段年底施工 地方憂衝擊交通

〔記者歐素美／台中報導〕國道四號豐潭段第二階段將於年底施工，豐原區翁子里長連佳振擔心新闢臨時道路，恐造成富陽路交通回堵；東勢區上新里里長王綉滿則表示，東豐快速道路尚未完工，國道四號明年四月又將封閉施工，山城交通恐進入黑暗期。立委江啟臣昨邀集高速公路局新建工程處等會勘，要求做好配套措施；高公局新建工程處則允諾到東勢區召開說明會，加強宣導。
國道四號豐潭段去年十二月動工，第一階段墩柱施作完成後，原訂今年六月封閉國道四號十四到十七公里路段，進行第二階段施工，預定二○二一年七月全部完工。市府考量花博期間交通，要求高公局配合施工，其中，平面部分將於今年底動工，高架部分則於明年四月花博結束後，再封閉國道四號進行施工。
高公局闢臨時道因應 9月完工
立委江啟臣昨邀集相關單位會勘，新建工程處副處長卓高端表示，國道四號豐潭段第二階段年底施工以平面路段為主，國道四號交通不受影響，新建工程處將從國豐路三段三百六十五巷施作臨時道路銜接豐勢路，預計九月完工，方便車輛往來國道四號，明年四月花博結束再封閉國道四號，進行高架工程。
里長憂恐造成回堵 交通更惡化
連佳振表示，富陽路位於豐陽國中等學區，上下班尖峰時間車流量多，新闢臨時道路對接富陽路，未來恐造成車輛回堵，交通更惡化。
東勢區上新里里長王綉滿則表示，明年四月國道四號將封閉施工，東豐快速道路又尚未完工，山城地區居民上國道要繞道，十分不便，交通恐進入黑暗期，但交通疏導方案，山城地區居民都不知道，應加強宣導。
市議員張瀞分表示，國道四號豐潭段施工期長達三年多，對地方交通的衝擊應全盤考量，而非只是應付花博。
立委江啟臣表示，山城地區非常倚賴國道四號銜接國道一號路線，三年封閉期一定會衝擊到豐勢路及三豐路交通，要求高公局強化宣導，特別是針對不同區域的交通懶人包及地圖更新，並持續進行滾動式檢討，做好即時因應及連絡窗口。
新建工程處允召開說明會宣導
高公局新建工程處處長郭呈彰允諾配合，並將到東勢區召開說明會，加強溝通宣導。