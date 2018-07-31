〈中部〉前瞻挹注 南投增3托嬰中心

2018-07-31

投市公托家園年底即可啟用

〔記者張協昇／南投報導〕準公共化托育政策八月一日上路，南投縣政府鑑於縣內九十二％嬰幼兒都由家長或親屬幫忙照顧，已爭取到中央前瞻基礎建設經費補助，將設置南投市公共托育家園及新建竹鹿區綜合社會福利館，另也將蓋兒童及少年多功能會館，三個地方未來均將委外經營托嬰中心，預計今年底至明年底陸續完成後將可提供六十四名嬰幼兒托育照顧。

因應少子化，全國十六個縣市，自八月一日起實施準公共化托育政策，家中若有零到二歲嬰幼兒送到托嬰中心或給保母帶，家長可領六千元托育補助，若家長自己帶，則可領到二千五百元育嬰津貼。

根據南投縣政府統計，南投縣零至二歲嬰幼兒共約七千人，但縣內目前只有四間私人托嬰中心及三百廿二位合格登記的職業保母，共照顧約五百五十多位嬰幼兒，其他約九十二％嬰幼兒都是由家長或阿公、阿嬤等親屬照顧。

另兩處明年底完工

南投縣政府社工及兒少科科長王基祥表示，縣府今年度已向衛生福利部爭取到前瞻基礎建設少子化友善育兒空間建設經費，將設置南投市公共托育家園及在竹山鎮新建竹鹿區綜合社會福利館，另縣府也自行編列五千多萬元在南投市民族路蓋兒童及少年多功能會館，其中南投市公共托育家園利用縣府現有建物進行修繕，將在年底完成，竹鹿區綜合社會福利館及兒少多功能會館，則預計明年底完工，三個地方未來均將委外經營托嬰中心，共可提供六十四名嬰幼兒托育照顧，家長同樣可領到六千元托育補助。

王基祥說，南投縣因逾九成嬰幼兒由家長或親屬幫忙照顧，因此縣立婦幼館設有托育資源中心，除規劃幼兒遊戲圖書空間外，並定期辦理嬰幼兒教育課程或講座，及提供嬰幼兒問題諮詢與輔導，協助家長照顧嬰幼兒，盼民眾多加利用。