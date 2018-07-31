〈中部〉見證古人義舉 鹿港第一公墓挖出「女同歸所」

2018-07-31

慈善機構所建 類似現代萬善堂

〔記者劉曉欣／彰化報導〕見證清代台灣慈善機構的義舉！正在清塚中的鹿港第一公墓，被人挖出大墓塚，該墓塚約是一八七二年，由鹿港慈善機構敬義園所建「女同歸所」，類似現代的女萬善堂，因墓碑完整，彌足珍貴，彰化縣文化資產學會榮譽理事長陳仕賢建議，應該成立鹿港文化園區，把散落、無人保管、或像此敬義園等有歷史價值的碑刻，集中保存展示。

陳仕賢指出，挖出的墓碑是同治十一年，也就是一八七二年，由鹿港慈善機構敬義園所建「女同歸所」，這墓塚是日治時期一九三○年代鹿港市區進行改正，把市區的無主墓移至第一公墓，當時，此墓碑仍沿用原有的舊墓碑，所以才會出現同治的碑刻。

文資學會促設園區保存歷史碑刻

陳仕賢表示，鹿港敬義園是在乾隆四十二年（西元一七七七年）成立，後由鹿港八郊出資管理，進行修橋鋪路、置義塚收埋骨骸等慈善工作，堪稱是最早的慈善事業，鹿港鎮立圖書館前有座敬義園紀念碑，已被列入歷史建築。

陳仕賢指出，第一公墓除了「女同歸所」，還有同治十一年「萬善同歸」墓碑，以及「后土」碑刻，他在第一公墓還發現鹿港詩人、文人等墓刻，希望能夠在這次清塚之際好好保存。

鹿港鎮公所主秘林威任表示，鹿港第一公墓正在清塚，因為發現有清代墓碑，因此已先行停工，並通報文化局來調查。

文化局上星期接獲通報後，派人了解，初步發現該地點非屬遺址範圍，觀察有下挖產生之深坑地層斷面，並未見文化層。

文化局長陳文彬昨親自到場了解並強調，將把發現的清代墓碑先行妥善保存，發現古墓碑之處先停工，並將邀請清代古墓專家來會勘，了解是否有原地保存的價值與必要。

陳文彬強調，目前在福興穀倉三連棟已規劃作為鹿港文物展覽園區，將展出鹿港當地的文物，讓民眾能夠了解鹿港的歷史發展。