〈中部〉太平雲梯接駁停車場 攤販入侵

2018-07-31

太平雲梯旁停車場 也有攤車擺攤

〔記者曾迺強／梅山報導〕嘉義縣文化觀光局因應梅山鄉「太平雲梯」啟用後帶來的觀光人潮，在梅山國中舊校區內整建開放一處免費接駁停車場，本報接獲讀者投訴，指有四家流動攤販入侵叫賣農特產，讓停車場變成菜市場，很殺風景，而太平雲梯旁停車場也有攤車違規擺攤，讓旅遊環境變調，有關單位應施鐵腕改善。

殺風景！ 民怨停車場變成菜市場

梅山鄉長劉宏文說，梅山國中舊校區接駁停車場，提供大小車位共一百一十四格，經都市計畫變更為停車場用地，禁止擺攤營利，依「嘉義縣攤販管理自治條例」規定，除可要求其禁止營業，還可開罰一千二百元至六千元，且得按次處罰；公所另查知梅山公園大門口有攤販未繳使用費就違規營業，將派員至兩地取締。

竹崎警方︰已派員開單勸離

竹崎警分局第四組組長張峰誠說，如接獲檢舉，警方一定依法處理，本月廿四日及廿八、廿九兩天假日即派員開罰單，並勸離攤商。

阿管處︰將全面稽查 可開罰

阿里山國家風景區管理處管理課長林哲民說，有不少違規攤車在太平雲梯旁停車場及太平老街周邊擺攤做生意，為避免影響合法店家權益，將全面稽查，依「發展觀光條例」可開罰五千元至十萬元。

連姓讀者說，梅山國中舊校區接駁停車場攤販賣檳榔、香蕉、竹筍等，甚至常設攤位、廣告立牌，業者在遊客上下車期間吆喝做生意，讓旅遊環境變調。董姓攤商業者說，在此擺攤時間較彈性，但因客群不固定，考慮向梅山鄉公所租用梅山公園前的合法攤位營業。