〈中部〉雲林首座綜合社福館在虎尾 10月發包

2018-07-31

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣第一座綜合型社會福利館昨天在虎尾圖書館舉辦興建說明會，雲林縣長李進勇宣布社福館總經費約一．二億、十月發包，明年底完工，還有第一期補助五億的布袋戲傳習中心也已經核定。

經費近1.2億元 明年底完工

雲林縣政府爭取中央前瞻計畫辦理少子化友善政策，總經費一億一千九百七十萬元的雲林縣綜合社會福利館興建案，落腳虎尾鎮圖書館旁、二千坪虎尾社教用地，昨天邀請居民、地方各級民意代表、里長、社區發展協會及社福團體與會，廣納民意。

李進勇表示，雲林縣二○一六年出生人數四千七百七十四人，二○一七年出生人數四千五百四十二人，出生率逐年遞減，縣府希望刺激生育率，爭取興建綜合社會福利館，提供長輩、身心障礙者、兒少及婦女擁有一處融合性資源連結及成長交流的空間。

布袋戲傳習中心 獲補助5億

李進勇也以布袋戲傳習中心已獲行政院核定，第一期補助款五億元定案，總經費逾廿億元，另推出全國首創祖孫托育加倍補助，積極推動友善托育環境、建置全國密度最高的長青食堂，「顧弱勢、顧大小也顧健康」。

雲林縣議員蔡秋敏、虎尾鎮長林文彬、虎尾鎮代會主席丁學忠等都到場關心，聽取建築師林義傑說明設計理念及空間規劃，讓兒童、少年、婦女、老人或身心障礙者都可透過館內、外設施配置，獲得適當而便利的資源，貼近民眾需求。

林文彬強調，虎尾溜冰場將結合槌球場遷移至光復路「拜五街夜市」旁，耗資二千萬興建；丁學忠則建議增設兒童戲水區，讓孩子有地方玩水，另針對預定地現有數十棵大樹成林，要求就地保留，更符合綠建築精神；虎尾最大里的平和里長黃火聰建議多植栽、多增設休閒運動空間。