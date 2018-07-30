〈南部〉透過家扶展力課 青少年走出角落

2018-07-30

害羞少女立志當社工

〔記者劉婉君／台南報導〕升上高三的張采維，以前總是害怕自己做不好，遭受別人異樣眼光，因而老是躲在角落不敢與人交談，四年前加入北台南家扶中心的「少年展力方案」後，她漸漸克服心理障礙，不僅可以大方上台分享心得，也找到人生方向，立志成為社工師，要像一路陪伴她走過來的老師們一樣，幫助其他人。

北台南家扶中心少年展力方案計畫自一○三年開辦，透過長達一年的課程設計，讓學生從體驗中學習，今年課程內容包括少年總舖師、城市歷奇、雲嘉七連峰登山露營及壯遊南台灣等，全都由學生自己規劃、籌備、執行，社工老師們僅在一旁提供必要的協助，三十二位學員昨天結束一年的學習，舉行成果發表會。

張采維已連續參加四年，她說，參加展力方案是她轉變人生的契機，社工老師和同伴們的鼓勵，讓她成功克服對高度的恐懼，攀上三、四層樓高的大樹，驚覺「原來樹上的風景這麼美麗」，學習到「只要多一點堅持，結果就會不一樣」，現在她可以勇敢表現自己，所以也希望未來自己也能和社工老師們一樣，成為一名社工，幫助其他人突破自我。

升上高二的陳宇翔說，以前因為沒有朋友，假日總是窩在家裡對著電腦和手機，四年前在媽媽的強迫下，被拖到家扶中心上課，一開始自己還抱怨「為什麼假日還要上課？」現在卻很開心多了許多好夥伴、「好家人」，變得更活潑有自信，昨天還上台表演油漆桶打擊，讓台下的媽媽看得好感動。