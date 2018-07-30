〈南部〉孔廟大成殿前老榕 枯死前留後

2018-07-30

樹身小綠芽移植長出樹苗

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南孔廟大成殿前百年老榕，原本老樹茂綠遮蔭，可惜不敵褐根病，搶救回天乏術而枯亡多年，但在文史界人士努力下，成功復育幼苗後代，希望有朝一日老樹「重生」。台南孔廟基金會表示，原地已有櫺星門遺構出土，不適合回植原地，目前先栽植西大成坊兩側綠地 「接地氣」，等小樹茁壯長好再研議合適位置。

台南孔廟原本有多棵榕樹，但自十多年前陸續發生榕樹染褐根病枯亡五、六棵，其中最具孔廟地標的大成殿前這棵最茂盛，綠蔭幾乎覆蓋大成殿前半個廣場，市府努力搶救終究回天乏術，令人無限感傷，並為樹爺爺舉辦生命紀念活動。

原址發現遺構不能再種樹

二○一三年這棵最大老榕要移除時，意外被發現樹頭下方有清代紅磚，研判疑似孔廟櫺星門遺構，當時南市文化局不敢輕舉妄動，直到後來委託成大李德河教授研究團隊進行雷達探測，發現地底下確有類似圍牆與地基，去年底才進行開挖，果然有遺構出土，大致仍保持完整。

長期記錄孔廟老榕變化的莉莉水果文化館館長李文雄，不捨大成殿百年老榕陪伴孔廟生命終結，在老榕快枯亡時，發現樹身還冒出小綠芽，因此在老榕樹被移除之前，就把小綠芽移植到盆栽，長成小樹苗後，請農業專家從小樹苗再移植出四株小樹苗，送給孔廟基金會。

李文雄說，雖然沒辦法得知小樹苗是否來自老榕樹本身基因，或是園區內其他榕樹介種透過鳥類傳媒附生，但確定是從老榕樹幹「繁殖出生」，希望小樹苗能開啟老榕樹的一段前世今生傳奇。

四株樹苗先種在西大成坊綠地

孔廟基金會執行長潘元正表示，老榕原地位置已有古蹟遺構出土，雖然目前現況展示，但考量風吹日曬，對於出土遺構保存有影響，是否長期展示尚待評估中，即使日後沒有展示，現地也不宜再種樹木，以免竄根破壞地底下遺跡，待小樹苗養成茁壯再評估合適地點。