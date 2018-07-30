〈南部〉新制育兒津貼 台南2.7萬幼兒受惠

2018-07-30

申請有二個月緩衝期

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市政府配合中央少子化新制擴大發放育兒津貼、托育補助，經市府統計，全市約有二萬七千名幼兒受惠。南市社會局長劉淑惠表示，配合中央新制度施行，提供家長二個月緩衝期間，新申請案件只要在今年九月底前提出申請者，補助款可追溯自今年八月起發放，今年十月以後恢復自申請月份核發補助款。

今年經費四億 中央全額補助

社會局表示，南市辦理準公共化及育兒津貼的經費，今年八月至十二月共計五個月，預估經費四億元，由中央全額補助。明年預估全年經費需投入十億元，預計八十五％由中央補助、十五％縣市自籌，希望協助家長降低育兒負擔，同時改善托育環境。

社會局表示，針對委託準公共化的托嬰中心及合格保母照顧幼兒的家長，一般家庭每月補助六千元托育補助，中低收入戶八千元，低收入戶一萬元。送到公共托育家園，一般家庭每月補助三千元，中低收入戶五千元，低收入戶七千元；未接受準公共化照顧的幼兒，若家庭綜合所得稅未達廿％且未領取育嬰留職停薪津貼者，每月則補助二千五百元的育兒津貼，中低收入戶每月四千元，低收入戶每月五千元，另為鼓勵生育，只要家中有第三名子女每月加發一千元補助。

社會局表示，截至四月底，台南市符合補助資格的幼兒人口數為二萬六九八九人，舊制育兒津貼限定父母一方未就業，符合發放資格者僅四十二％，新制度上路後符合育兒津貼發放條件者為八十五．八％，受益家庭明顯增加。