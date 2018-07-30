〈南部〉黑沙玩藝節瘋運動 單車遊旗津

2018-07-30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「二○一八旗津黑沙玩藝節」登場兩週來，狂吸卅五萬人潮，八月將主打運動風，歡迎民眾來旗津「瘋一夏」。

8月4日至10日每天都有場次

觀光局長曾姿雯表示，旗津黑沙玩藝節於七月十四日登場，主題沙雕、夜間燈光秀、風箏體驗等，八月份活動則主打運動風，八月四日至十日體育署結合黑沙玩藝節，在旗津舉辦「騎動台灣」活動，路線約九公里，每天都有場次可以參加，限額一千二百人，報名可上https://www.cyclingtw.com.tw/5city.asp。

觀光局指出，旗津有完善的環島自行車道，稱為「馬雅各自行車道」，全長達廿公里，循著海岸線更有全台唯一的星光隧道，能享受騎單車的快感，還可欣賞壯闊的海景。

8月18日辦運動趴 闖關拿獎

旗津黑沙玩藝節於八月十八日，也將舉辦一場大型運動趴，設定十道運動關卡，民眾闖關八關即成功，可參加扭蛋轉轉樂，有機會獲得便利商店五百元商品券。

同日還有「沙灘排球爭霸賽」，歡迎十五歲以上、四十五歲以下民眾組隊報名，冠軍可獲八千元、亞軍五千元獎金，報名可上旗津黑沙玩藝節臉書專頁查詢。

曾姿雯說，遊客瘋運動後，可順道大啖旗津特色小吃，包括海產大街上的手工魚麵、赤肉羹、烤小卷，及隱藏在巷弄的各種美食，都令人垂涎欲滴。