〈南部〉軍方禁限建管制區 高市豪宅區也列入

2018-07-30

〔記者葛祐豪、涂鉅旻／綜合報導〕誇張！高雄市豪宅林立的鼓山區等七區，竟然被空軍防空飛彈部僅憑一張公告圖，就列為全區禁限建管制區，恐導致建案開發期程延宕；市府將爭取比照空軍官校，詳列七區的管制區段及高度。

建案須軍方核准 迄今未強制執行

空軍防空暨飛彈指揮部下轄七九一至七九五等五個旅，其中，駐地位於高雄的七九四旅，於二○一四年曾公告，將高雄市鼓山、小港、林園、大寮、阿蓮、岡山、田寮七個行政區，納入全區屬重要軍事禁限建管制區，凡是管制區範圍內的建案申請，須經過軍方核准。

但此公告圖及其範圍，多數建商並不知情，記者詢問在鼓山區擁有大批建地的「京城建設」，該公司表示「沒聽過」，換句話說，軍方僅是公告，但迄今未強制執行。

不過，空軍最近又把禁限建管制區擴大到屏東機場周遭，高雄市建管處擔心會影響日後業者申請建案的權益，函請軍方再次確認二○一四年的公告，軍方則維持這七個行政區的全區管制。

憂開發期程延宕 建商抱怨

鼓山區內有農十六、高美館等豪宅區，是高雄房市的「蛋黃區」，遭禁限建管制後，建案申請須事先向軍方報備，將導致開發期程延宕，甚至可能遭軍方打回票，已引起建商抱怨。

市府爭取詳列7區的管制區段及高度

高雄市建管處長江俊昌表示，由於公告圖的範圍模稜，各方看法不一，最近已邀請軍方召開協調會，希望能比照空軍官校的作法，詳細列出管制區段及高度，例如不影響飛航安全、二十五公尺以下建案，或進場三千公尺範圍以外，都免送軍方核准。

軍方堅持國防安全考量 會再研究

對此，軍方仍堅持是基於國防安全考量，但會將高市府建議，攜回再研究。空軍昨回應，七區已在一九九一年公告為管制區，公告管制範圍採最小侵害原則，以兼顧國防、民生與地方經濟發展所需，且依據軍事任務做部分限制，並無新增管制限建區域。

高市不動產開發商業公會秘書長林佩樺指出，以前軍方的禁限建管制區，僅限於左營軍區的桃子園、小港機場的航高限制區，但此次已擴及巨蛋附近的鼓山區，茲事體大，恐影響建商權益，公會將於本週提案討論，希望軍方能對管制區的範圍有所管控。一家建商不滿地說，全區禁限建管制的作法「太瞎」，軍方不能「總以國防安全為由無限上綱」，以鼓山區來說，應以山邊、海邊為主，怎能全區管制？