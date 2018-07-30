〈南部〉《台東好物 金禮獎得主》陳至榮種好茶 張世蓉樂擺攤

2018-07-30

記者黃明堂／專訪

小綠葉蟬原本是茶農頭痛害蟲，陳至榮栽培有機茶園，與它們共生，獲得「蜜香」增添茶韻回饋；張世蓉屢獲國內陶藝大獎，卻樂於擺攤，與民眾近距離藝術交流。

他們都是今年「台東好物」金禮獎得主！前者曾活躍於綠營政界，曾任民進黨台東縣黨部主委，後者是二○一二年台灣工藝競賽「傳統工藝組」最高獎項「一等獎」得主，現在都棲身市井鄉野，挖掘在地特色，創造出好物。

陳至榮淡出政界後，除重拾園藝老本行，也在山丘種植約一甲地的茶園，六年來堅持不噴藥，不灑化肥。他說，他的產量只有慣行農法的十分之一，這條路很辛苦，但看到土地變肥沃了，生態豐富了，很是值得。

陳至榮說，小綠葉蟬是一般茶農蟲害防治的重點，他的茶園卻是小綠葉蟬樂園，被它們吃掉了大半葉片，卻也促使茶樹本身啟動防禦機制，自動產生一種成想要阻止蟬食的成份，這種成份帶有蜜香，反而增添茶葉風味，提高產品的經濟價值。

張世蓉學陶至今十餘年，從地方美展到國內各大工藝競賽，經常得獎；她的作品，屢被縣府採購為國外貴賓贈禮。張世蓉的作品有數十萬元的行情價，不過，喜愛捏塑市井小民生活百態的她，也讓自己化身為攤販，到各處擺攤，販售小件作品，透過這樣的方式，不只是為了收入，更能增加作品的能見度，自己也從中接觸更多市井百態，豐富創作靈感。