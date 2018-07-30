〈南部〉屏日生活市集 恆春半島文青風

2018-07-30

逛物產市集、欣賞街藝

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕提到屏東墾丁，多數人總會想到沙灘、陽光及夜市，屏東縣政府以「海洋」及「半島物產」為主題，連續兩個週末在西門廣場推出「屏日生活市集」，三十多攤小農、手作文創，並結合社區、老街店家辦理展覽講座及生態旅遊，希望讓遊客看見恆春百年古城的文青風。

恆春半島這幾年出現許多手作達人，屏縣府看到這股民間能量，邀集三十多家攤商進駐，包含社區、小農、手作文創、屏南社大及當地二手攤商「地圖市集」、手作DIY等，一次滿足大小朋友，縣府還邀請排灣族創作女歌手戴曉君、在地樂團及街頭藝人現場演出，創造不同的旅遊氛圍。

8月10、11日還有二場

首度在恆春古城西門廣場舉辦的「屏日生活市集」，挑選下午四點到晚上九點的夏日晚風，席地而坐搭配上燈泡微光的浪漫，遊客紛紛詢問「何時還有？」，縣府也承諾八月十日、十一日會再次舉辦。

市集包括回收油脂製作清潔劑的、手作皮件、染布，以及各社區農特產品、手作創意商品，除了好逛好買，更吸引不少網美拍照打卡。

現場介紹社區生態旅遊

屏縣觀傳處長黃建嘉指出，提到恆春半島，除了熱情的陽光沙灘比基尼，其實近年有不少年輕人在恆春駐足、生根，帶來新興的活力，在草地野餐、聽音樂逛文創市集，讓更多人感受「恆春也可以如此文青！」

承辦活動的里山生態公司表示，活動同時結合老街店家，以移動式展覽分享恆春海洋及農業職人的故事；現場更介紹社區生態旅遊，例如後灣社區半日遊、港口社區半日遊、水蛙窟部落夜遊等，引領民眾體驗恆春半島的文化和特色。