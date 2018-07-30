〈台北都會〉保存唭哩岸石 成立文資建材銀行

2018-07-30

〔記者鍾泓良／台北報導〕士林北投科技園區開發案進入現地房屋拆除階段，文資團體「唭哩岸文化工作室」發現許多拆遷的老屋中蘊藏珍貴的唭哩岸石建材，經過志工們普查，並指認出五十五處地點有唭哩岸石。由於要求現地保存的時機已經過，唭哩岸文化工作室創辦人李庚霖等人發起「唭哩岸石文資建材銀行」，將這些石材保留起來，未來可用於古蹟修復。

士北科技園區發現55處 未來可修復古蹟

唭哩岸文化工作室號召廿四位民眾，兩天內普查完四十六公頃園區內唭哩岸石數量。李庚霖表示，他們已指認出五十五處有唭哩岸石的地點。他說，因為現在區段徵收已經進入拆除階段，要求現地保存時機已過，他們是期待將可以取得的石材納入將成立的唭哩岸石文資建材銀行。

李庚霖說，唭哩岸石過去是台北重要建材，如台大醫院圍牆、濟南教會等都有使用；一九八○年後就逐漸停止開採，導致很多建築在修復時都無從取得石材。

他說，如台大圍牆修復時就改採用花崗石，但如此就失去歷史紋理。因此他們才會搶救可利用的唭哩岸石，將這些石材保留起來，未來可用於古蹟修復上。

為了活化關渡地區閒置農地，二○○九年公告士林北投科技園區區段徵收計畫，欲打造北市第三座科技園區，但後來因為區徵拆遷安置、包商跳票等，至少要到二○二一年才能完成。