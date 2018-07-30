〈台北都會〉宣導不足 市府「樂齡課程」逾7成民眾不知

2018-07-30

〔記者沈佩瑤／台北報導〕柯市府砍重陽敬老禮金，稱打造更長遠老人福利系統，但北市府研考會日前公布民調，僅四成七受訪者知道敬老卡擴大使用，有超過六成五的受訪者不知道「五心計畫」，近六成受訪者不知道六十五歲以上市民可免費接種肺炎鏈球菌疫苗，誇張的是，有超過七成受訪者不知道市府提供樂齡課程，顯見宣導不足。北市府發言人劉奕霆表示，市府在政策推動上皆努力讓市民朋友了解政策內容與方向，會再加強宣傳。

研考會最新專案民調，針對敬老卡從去年十一月起，擴大將觀光巴士、Youbike、運動中心等納入範圍，有五十二．七％的受訪者表示不知道該項政策，知道的民眾僅四十七．一％。

台北市長柯文哲自豪，去年十月起北市提供六十五歲以上市民，可免費接種肺炎鏈球菌疫苗，但至今仍有五十八．五％的受訪者不知道此新政，知道的受訪者為四十一．一％。

主打讓長輩們安心居、貼心顧、用心護、開心遊及歡心學的「五心計畫」，屢被台北市議員批評成效不佳，民調結果也顯示有六十五．五％的受訪者沒聽過該計畫，聽過的則有卅四．三％。誇張的是，市府提供五十五歲以上民眾多元樂齡學習課程，但高達七十一．二％的受訪者表示不知道這件事。

北市府於今年六月四日至七日進行專案民調，成功訪問一○五九位十八歲以上設籍北市的市民，在九十五％信心水準下，抽樣誤差為正負三．○一％。