〈台北都會〉大彎北違規宅 回饋金降6成

2018-07-30

〔記者郭安家、鍾泓良／台北報導〕中山區大直大彎北商業用地，仍有一千多戶違規做住宅使用，違反「都市計畫法」，北市府去年底進行裁罰，引發住戶串連台北市議員至議會抗議。台北市長柯文哲上週與該區議員開協調會，提出最新版繳回饋金就地合法方案，原本卅坪的違規宅，回饋金為四八五．四萬元，如今降為一七六．四萬元，比例少了六成多，企圖弭平住戶抗議；據悉，住戶代表第一時間得知訊息，未大反彈，但仍希望分期繳納期限可延長。

北市府去年透過稅籍資料，要求該處一六七八戶商業住宅繳交商業稅，否則開罰，去年底開出第一波罰單後，仍有一千多戶未改善。柯文哲曾說，「人民還是沒有守法的習慣，民間就有投機的心態」；多位議員要求北市府暫緩開罰、降回饋金、改變目前都市計畫，但也有議員質疑此舉難以說服內政部都市計畫委員會、監察院、審計部。

原一坪16至18萬 最新版6萬多

今年三月都發局提出的回饋金方案是，住戶申請商業區變更為住商混合使用，每坪回饋金為十八．二三萬元或十六．一八萬元，如以十六．一八萬元計算，卅坪房戶違規金為四八五．四萬元；經過協調，六月底都發局又與地方座談，提出新版回饋金每坪七．七萬元，換算卅坪則為二三一．三萬元。

而柯文哲上週與議員開協調會，最新提出的回饋金方案，則是第一年申請每坪回饋金六．○八萬元，再扣掉六萬元的「行政配合折減金額」，第二年申請每坪六．五萬元、第三年申請每坪則六．九五萬元，一樣可扣掉六萬元折減金。

對於回饋金大降，都發局副局長張剛維僅說明，共調降過兩次，六月召開說明會時居民仍認為太多，要求再調降，因此目前評估是每坪降到六萬多元。

住戶希望分期繳納期限可延長

與會北市議員表示，住戶代表第一時間得知回饋金方案，未大反彈，但住戶仍希望分三年三期繳納的回饋金可延長分期期限。張剛維則說，地區議員要求再延長，這部分都仍在評估；但他提醒如果分期年限拉長，那麼中間衍生的利息將會增加。