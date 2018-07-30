〈台北都會〉西門商圈凌晨… 宛如「迷你垃圾場」

2018-07-30

垃圾桶塞爆、惡臭 蟑螂橫行

〔記者周彥妤／台北報導〕西門町外籍遊客絡繹不絕，北市府本月廿六日公布「來台旅客到台北市消費及動向調查」，今年西門町更首度躋身最愛景點第三名。但記者多次走訪發現，商圈外圍由環保局設置約廿處垃圾桶，約有三、四成滿溢，垃圾落地堆滿四周，不僅有礙觀瞻，傳出惡臭氣味，也引來蚊蟲蟑螂橫行，宛如「迷你垃圾場」，尤以凌晨為強烈。

里民：部分店家或住家亂丟

據了解，西門商圈共約有一百個環局設置垃圾桶，徒步區約八十個、外圍約廿個，前者在環局執勤時段才較容易滿溢，但狀況還好，後者則常在清潔人員下班後，午夜至凌晨時段塞爆，特別是垃圾桶旁甚至堆滿垃圾，一片狼藉，氣味難聞不在話下。

老鼠出沒覓食 「像被機關槍掃過」

當地里民也反映，垃圾桶滿溢問題嚴重，據觀察多是部分店家或住家趁環保局清潔人員休班，再拿出垃圾包棄置，放不下就丟垃圾桶旁，常引來老鼠出沒覓食，咬破垃圾袋，「像被機關槍掃過」，環境堪憂；環局清潔人員更為此加強清運，甚至增加巡守次數，非常辛苦。

環局：派員站崗 增加收運次數

環保局環境清潔科長黃寬助表示，近來確實有此問題，接獲反映已經增加收運、清污路面的次數，也派員站崗；若情況仍然持續未改，如以遊客吃喝棄置的垃圾為多，將和商圈自治會研商，考慮增設垃圾桶。

但若是家戶垃圾包為多，將針對容易溢滿時段，加派人力站崗，加強取締告發，依廢棄物清理法，最高可處六千元罰鍰。

萬華、公館商圈 也見家戶垃圾

除了西門町外，記者凌晨也走訪萬華、公館商圈也發現，沿線一帶由環局設置的垃圾桶，垃圾塞爆也是不在少數，除了瓶瓶罐罐的飲料外，家戶垃圾包也隨處可見，甚至有民眾棄置蚊帳等大型物品，有些也成為撿拾回收者的目標，沿路騎著機車到處蒐羅，經一陣翻攪後，再取出所需物品。

黃寬助說，放眼日本或是鄰近新北市，幾乎沒有設置行人專用垃圾桶，北市因考慮人口多、商業交易活絡，目前計有約四千個垃圾桶，會按人潮多寡斟酌增加或減少。

他呼籲，垃圾桶設置用意是便於讓來往人群丟垃圾，不是作為棄置家戶垃圾用，民眾務必發揮公德心；若未能配合線上垃圾場清運時間，北市也開放卅七個限時收受點，開放時間為每日上午六時至晚上十一時，方便排出垃圾。

西門徒步區街區發展促進會表示，很感謝環保局加強清運，但促進會無法強制規範，僅能向店家口頭勸導，目前已有陸續改善，但仍有少數害群之馬，未來會再加強勸說。