〈台北都會〉誰會做事？ 蘇貞昌：長期累積的印象

2018-07-30

〔記者何玉華、陳心瑜、邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天出席黃氏宗親會在新北市政府大樓舉辦的活動時指出，市府大樓是他一步一腳印蓋起來的，「誰會做事，是累積起來的印象，不是選舉的時候才喊的包裝。」

對於近日侯友宜陣營提出「選會做事的人」，蘇貞昌以他任內興建的新北市政府大樓為例，地下四樓一層一層蓋到地上三十三層樓，這是一步一腳印，是長年的時間，「誰會做事，是累積起來的印象，不是選舉的時候才喊的包裝。」

蘇貞昌說，當年在蓋地下室的時候就設了儲冰、節能、冷卻、省電的設施，讓今天在這裡上班的人，能享受好的冷氣空調，同時也能為新北市民省電，他希望爭取能夠再進入新北市政府的大樓，為市民工作。

此外，蘇貞昌昨天下午至新北高中活動中心參加親子花式創意蛋糕DIY暨故事秀，他和親子一同裝飾蛋糕，也「抓BUG」活動中心天花板、窗簾破損不堪，批新北市府有一百億蓋活動中心，卻沒有錢好好建設學校的活動中心。

蘇貞昌表示，他若當選新北市長，第一個要改革的就是校園建設，讓孩子快樂成長。

教育局回應，新北市從二○一一年起，共計投入三二八．九六億，完成校舍改建五十三案、校舍補強八百四十棟、屋頂防水隔熱兩百五十九校，優化校園基礎設施。