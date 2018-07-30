〈台北都會〉基隆大武崙工業區土地重測 47廠有爭議

2018-07-30

有廠商損失土地上百坪

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市大武崙工業區二○一七年完成全區土地重測，今年才公告，廠商卻發現土地重測後與現況有誤差，有廠商損失上百坪土地，以目前交易行情計算，損失二千多萬元；大武崙工業區廠商協進會理事長魏雅庵說，工業區有四十七家廠商重測有爭議，以後可能因為退縮或多出的土地，變得「路非路、廠非廠」。

基隆市大武崙工業區之前因為廠商擴建，申請鑑界時發現與現狀不符、甚至偏離，市府二○一六年編列預算、去年重測、今年元月公告，結果九十三％與原先界址相符，有七％有疑義。

魏雅庵指出，工業區現有八十幾家廠商中，有四十七家重測結果有爭議，其中有人多、有人少，偏離誤差範圍從十幾坪到上百坪不等，影響廠商權益。

基隆市政府地政處長蘇昱彰表示，工業區在一九七三年間由經濟部工業局委託中華工程公司辦理公共設施用地開發，年代久遠，當年測量技術落後，都是靠著皮尺、竹尺測量而來，精準度較不足，基隆市廿年未做土地重測，去年下半年重測，主要是由地主與隔壁地主出來指界（指定自己土地界線），雙方確定蓋章後，市府再以衛星定位計算出地主面積，予以公告。

蘇昱彰說，民眾如果對重測結果有異議，可以送請區域調處委員會調處，如果收到調處書不符期待，必須於十五天內上法院打官司確認界址；如果公告後土地面積有變動，地主可以拿舊的土地權狀，來換新的土地權狀，依照新的土地面積計算稅金，不會溯及既往。

調處4案 僅1案有共識

日前，調處委員會調處工業區內的四件案子，其中有一件廠商與廠商間界址達成共識，但是另外三件廠商與工業局之間調處，沒有結果。

立委蔡適應表示，近期接獲廠商反映，因攸關人民權益，他近日會邀集經濟部工業局與基隆市地政處開會協調解決。