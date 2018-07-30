〈北部〉黃國昌宜蘭輔選 婆婆媽媽爭合照

2018-07-30

〔記者張議晨／宜蘭報導〕時代力量黨主席黃國昌昨到宜蘭縣，為黨籍參選人拉抬聲勢，買菜的婆婆媽媽見到黃國昌，樂得衝上前開心合照握手，稱讚他「本人比電視上還帥」，也有機車騎士用台語碎念「不曾看過你」，地方鄉親反應兩極。

宜蘭縣年底五合一選舉，時代力量在頭城鎮、宜蘭市、羅東鎮分別提名林瑞文、林正芳、歐志銘參選議員，宜蘭市民代表提名呂柏凱、郭禀翰，蘇澳鎮提名黃忠志選聖愛里長。

昨上午九點半，黃國昌陪同六名參選人進入宜蘭市南北館市場掃街，有婆婆媽媽見到黃國昌時不禁尖叫，直呼「偶像」、「本人比電視還要帥」，黃不斷向選民拉票，盼時力在宜蘭產生議員、代表、里長席次。

黃國昌說，他母親是宜蘭人，宜蘭是台灣民主聖地，隨後話鋒一轉，直指人民選出的代議士，必須為全民服務，廉能、勤政是基本要求，但全國各地議會，貪污、賄選頻傳，逐漸在侵蝕民主根基。

他強調，時力對廉能、乾淨透明都有嚴格要求，這次在宜蘭縣推出的參選人，有心在宜蘭為鄉親服務，請大家給他們機會。

黃：隨時願與柯文哲公開對談

〔記者張議晨／宜蘭報導〕台北市長柯文哲日前稱「二○一六立委選後都沒看到黃國昌」，外界解讀兩人關係冷淡，黃國昌昨受訪時說，選後還有見過兩次面，是他（指柯文哲）貴人多忘事啦。他還說，大家行程都很忙，柯文哲若對台灣未來發展、如何打造台灣人的新政治等議題有興趣，他隨時都願意跟柯公開對談。

柯文哲參加時力台北市議員參選人林亮君競選辦公室成立茶會，黃國昌在柯到場前先行離席，會中柯文哲指稱，很久沒看到黃國昌，印象中從選完到現在都沒看過。

黃國昌昨被問到與柯的關係，黃國昌說，二○一六年選完後，他與柯文哲有見過兩次面，並交換意見，至於接下來選舉，是否與柯文哲合作，黃國昌說，自己負責新北市選區，台北市交給Freddy（林昶佐），他尊重Freddy及時力參選人想法。