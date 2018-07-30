〈北部〉泰國學子遊台 最愛花蓮的熱情

2018-07-30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕駐泰國台北經濟文化辦事處今年四月啟動「泰國學生青春壯遊台灣」計畫，邀請泰國青年來台拍攝短片行銷各特色景點，開拓東南亞觀光旅遊市場，由泰國大學生組成的參訪隊伍，目前陸續走訪太魯閣國家公園等地，將透過社群網站分享遊記，宣傳花蓮之美。

去年七月花蓮─曼谷兩地直航，吸引泰國旅客到花蓮慢活度假、創造觀光商機，也提供花蓮民眾便利的旅遊新選擇，為花蓮觀光發展注入新能量。

今年花蓮縣政府與駐泰國台北經濟文化辦事處合作，邀請來自泰國的青年學子，以年輕視角及網路新媒體分享的方式，進一步讓泰國民眾了解花蓮自然景觀、在地文化及人情與好客等特色。

花蓮縣政府觀光處長彭偉族說，去年訪台的泰國旅客達到近卅萬人次，比前一年成長約四十九％，希望藉由「泰國學生青春壯遊台灣」計畫，宣傳花蓮得天獨厚的自然美景及友善安全的旅遊環境，吸引更多國內外旅客到花蓮旅遊。

花蓮縣休閒旅遊協會理事長葉陳錦說，受邀來台的泰國青年自然大方，除能沈浸享受花蓮的美麗景致外，亦能融入當地文化，在原住民豐年節時，體驗傳統舞蹈，與族人熱情共舞，並在逛東大門夜市時自在高歌，十分沈浸在花蓮的人文風情中，後續將透過短片宣傳，分享訪花遊記。