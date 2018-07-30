〈北部〉〈蘇花改〉仁水隧道剩168米 10月下旬貫通

2018-07-30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕蘇花改和中大清水段「仁水隧道」，總長二．九公里，是蘇花改八座隧道中的最後一座，目前被視為隧道開路先鋒的逾三千公尺「安全疏散道」已完成貫通，公路總局未來將以每天約三公尺速度推進，打通剩餘的一百六十八公尺主隧道，預計十月下旬貫通。

仁水隧道是蘇花改「C2標仁水隧道新建工程」，因全線位於太魯閣國家公園境內，屬蘇花改隧道群中唯一的單孔雙向隧道，並配有一條與主隧道平行的三千零一十二公尺「安全疏散隧道」，其中每隔三百五十公尺設置一個聯絡通道相連，共有八處避難聯絡通道。

「螞蟻搬家」 每天推進3公尺

蘇花改工程處和中工務段長賴欽銘說，安全疏散道及主隧道依環評承諾，由北洞口進行開挖及出碴，開挖面積只有廿二平方公尺，約主隧道的十分之一，因機具使用受限，大型出碴機及卡車均無法進入，僅採「螞蟻搬家」方式，由工程人員將碴料帶出隧道外，再由大卡車接力載離。

他說，「仁水隧道」因成功通過片麻岩與大理岩交界的高風險軟弱帶，工程進度稍加超強，過去為減少隧道開挖量體，主採單孔雙向隧道方式開挖，斷面開挖高度十三公尺、寬度十七．五公尺、面積二百零二平方公尺，相較一般雙孔隧道斷面增加量達卅％。

賴欽銘說，安全疏散道如同主幹道的開路先鋒，貫通後更能掌握開挖的岩礦狀況，目前仁水隧道主隧道僅剩一百六十八公尺，未來將以每天約三公尺的速度推進，預計能在今年十月下旬完成貫通，趕在明年底達到通車標準，朝二○二○年初正式通車目標邁進。

蘇花改「仁水隧道」是所有蘇花改中限制最多的工程，包括單孔雙向隧道、採單孔開挖、出碴，亦是開挖最長的單一工作面，風、水、氣、電等相關資源設備的供應，因開挖長度增加而需提高能量、加強維管，增加整體施工難度，時間、空間均是考驗。