〈北部〉武荖坑戲水人氣夯 研擬延長至10月

2018-07-30

7月遊客逾1.7萬 比去年多1倍

〔記者張議晨／宜蘭報導〕水的魅力無法擋！著名的宜蘭縣武荖坑風景區，暌違廿二年後，本月一日開放戲水，截至昨天為止，二十九天的入園人數已有一萬七千多人次，大約是去年同期的兩倍，人氣爆棚；縣府說，武荖坑水域原本只開放至八月底，會研擬延長至十月底。

武荖坑風景區有新城溪流經，河道貫穿山間，泉水甘醇，早期被稱為「武荖林泉」，一九九六年開園後，考量新城溪水域深淺不一，有安全疑慮，禁止遊客在水域戲水，僅在縣府舉辦的宜蘭綠色博覽會等大型活動期間開放戲水，其他時間不得下水。

往年不能進溪玩 今年重新開放

入園遊客不能到新城溪水域戲水，影響遊玩意願，二○一六年及去年七月旺季，入園人次分別有六千兩百六十六人、九千五百○五人，宜蘭縣代理縣長陳金德認為，武荖坑水域好好玩，不能因為怕危險就因噎廢食，指示縣府主管單位盤點水域設施後，本月一日開放戲水。

武荖坑入園費八十元，宜蘭縣民免費，二十九天遊客人數就有一萬七千多人次，比前兩年同期加總還要多，成為宜蘭童玩節之外，宜蘭縣另一個戲水好去處。

「人氣強強滾，超出原先預期！」縣府工旅處長李岳儒說，武荖坑原本規劃七、八月開放戲水，由於水域活動廣受遊客好評，人氣超高，考量九月、十月宜蘭天氣仍然炎熱，研擬再開放兩個月。

為顧及遊客安全，水域開放前，新城溪危險河段都已經過整理，攔沙壩水域禁止戲水；李岳儒說，園區救護站、救生員持續待命，讓遊客在安全環境下享受玩水樂趣。