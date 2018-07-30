〈北部〉國光、苗客頭份站周邊 將加強取締違停

2018-07-30

記者鄭名翔／專題報導

國光客運於苗栗縣頭份市設站後，成為苗北地區居民來往台北的重要大眾運輸工具，但因頭份舊市區中正路一帶腹地狹小，附近停車空間不足，導致許多通勤族、臨停接送車輛皆違停於紅線或上公園旁路邊，衍生許多交通問題，民眾陳情盼能增設停車格，但頭份市公所表示，因附近商店多、車流量大，無空間增設停車位，籲民眾善用臨近收費停車場，避免違停影響交通。

國光客運於二○一五年遷站至苗栗客運頭份車站內，並與苗栗客運共站，但苗客本就容納許多往來縣內各地的苗北地區乘客，再加上國光客運進駐後，來往台北的乘客也都湧進該車站內，以致每到上下班尖峰時刻，附近總塞滿車輛，導致交通大打結，讓當地居民抱怨連連。

300米外有停車場 公所籲多利用

頭份市公所表示，除了約三百公尺外的立體停車場外，另還有頭份市公所前廣場約四十個停車位，再加上約兩百公尺外的銀河路邊一百四十四個停車格，除可供臨時停車外也可供通勤族月租。公所強調，因公有土地有限，難再開闢新的臨停空間，盼市民能「稍走幾步路」，即可避免違規問題。

市民指有段距離 接送停車不便

但有市民認為，現有停車格皆須收費，距車站皆有一段路程，不論臨停接送或通勤族停車，皆有許多不便。

路寬僅12米無法增設停車位

頭份市公所強調，頭份市舊市區中正路路寬僅約十二米，路旁已劃設機車格，無空間增設汽車停車格，盼市民善加利用中華路、中央路等路段的收費停車格，另也會協請警方加強上、下班尖峰時段違停取締，避免車輛妨礙交通。

而Ubike於七月啟用後，頭份市公所外及苗栗客運外皆設有腳踏車站，目前使用前卅分鐘免費，可銜接通勤族的「最後一哩路」，苗栗縣政府也呼籲乘客可善用，解決臨停、違停問題。