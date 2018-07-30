〈北部〉《桃園》貓隻認養中心合約太刁？ 議員批動保處

2018-07-30

〔記者陳昀／桃園報導〕市府動物保護處籌設「市區貓隻認養中心」，由桃園市推廣動物保護協會得標承辦，曾被議員質詢遭動保處刁難，市長鄭文燦雖裁示農業局徹查，時隔半個月仍無下文，上週五該協會卻突然收到動保處公文，要求一週內改善，否則將索賠逾期違約金（最高二十萬元）並終止合約，引來藍綠議員抨擊，更忍不住痛斥動保處沒將合約訂好、還僵化解釋，要處長乾脆下台。

動保處處長：已與協會達共識

動保處長陳英豪對此表示，他是與協會達成共識後，才發公文要求協會將現址的騎樓違建拆除，並以貓跳台等方式將室內使用空間擴大到三十坪，而且是協會自己要求縮短日期到一週內，以利提早營運，他也希望儘速讓事情圓滿。

議員指動保處一再找理由 駁回

國民黨市議員魯明哲指出，原本招標文件只要求在桃園市區、三樓以下的三十坪空間，動保處卻遲不核准，一一找理由駁回，協會換了兩處地點來回賠了二十萬元，但過程中動保處還持續送來近百隻貓咪，全賴志工廿四小時照顧。

魯明哲表示，介入協調時他曾告訴陳英豪，要在市區承租光是一樓使用空間就達三十坪的房屋不容易，陳英豪卻脫口回應：「寵物店就不會有不夠大的問題。」令人質疑圖利特定廠商；但陳英豪否認曾出此語，並指現址的騎樓加蓋鐵門封閉，違反建築管理及道路交通管理處罰條例。

據了解，這半個月來副市長王明德、市議員魯明哲、范綱祥等人都曾開會協調，但始終沒有具體解決，農業局長郭承泉昨天受訪表示，仍全權交由陳英豪決議。

「有必要這樣小題大作嗎？」魯明哲表示，這是勞務合約，重點在於送養貓咪，去年新屋收容所送養七六四隻貓咪，其中有五四四隻是由協會收容後送出，代表協會有能力達成目標，市府卻卡在坪數大小，未考量流浪貓福祉，令人遺憾。

具律師專業的民進黨市議員范綱祥也說，契約沒有寫明「三十坪空間」的定義本就有瑕疵，其實空間只要足夠使用，動保處可依行政裁量權放寬認定，不該站在自己立場、僵化解釋合約來為難非營利單位，若動保處長只是為了意氣之爭，不懂得圓融處理事務，代表不適任，就「乾脆下台」罷了。