〈中部〉林佳龍成立後援會 盧秀燕搶進海線

2018-07-30

〔記者陳建志、歐素美／台中報導〕市長選舉只剩不到四個月，市長林佳龍昨天接連成立太平、大里後援會，現場擠進數千位支持者，「凍蒜」聲不絕於耳，林佳龍大秀政績，表示空污問題已逐年改善，聯合行政中心、國民運動中心也已規劃、興建。

國民黨市長參選人盧秀燕搶攻海線選票，應清水婦女會理事長、前議長張清堂夫人謝素真之邀，參加該會舉辦的分區座談會及碗盤蔬果洗滌液DIY活動，吸引近四百名婆婆媽媽參加。

在場人士和副議長張清照、國民黨中常委楊瓊瓔齊聲高喊盧秀燕「凍選」。

林佳龍成立太平、大里後援會，現場分別擠進超過一千位和二千位的支持者，林佳龍親自授戰旗給太平後援會總會長周寶達、大里後援會總會長陳哲育，並頒發聘書給多位分會長。

林佳龍表示，上任後致力屯區市區化，強調太平新的聯合行政中心已確定落腳新光重劃區，大里聯合行政中心則將蓋在十五期重劃區，而屯區捷運在立委何欣純協助下，大平霧軌道系統已獲中央補助進行可行性研究評估，全力提升民眾生活品質。

針對盧秀燕猛攻空污問題，林佳龍則說，台中電廠真正火力全開是胡志強二○一三到二○一四年擔任市長期間，他就任後不但要求台電建置室內煤倉，還限制生煤使用量，並要求中小企業燃油鍋爐限期改成天然氣，因為有方法，空氣品質已逐年改善。