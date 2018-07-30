〈中部〉水湳智慧城中央停車場 下月啟用

2018-07-30

〔記者張菁雅／台中報導〕水湳智慧城的中央停車場八月一日啟用，由於位置鄰近逢甲商圈，還有多項智慧停車設施，初期營運期間更提供多項停車優惠方案，將可解決周邊地區停車需求。

交通局長王義川表示，為因應水湳智慧城及周邊地區停車需求，市府在廣植原生樹種的中央公園下方，興建地下三層的立體停車場，可停放八百一十二輛汽車及五百廿二輛機車，並委託民間經營管理，八月起正式營運，由於停車場利用植生牆規劃，將公園綠意引入地下，延伸棲地綠蔭意象，可說是座「會呼吸的停車場」。

此外，配合水湳智慧城「智慧、低碳、創新」的核心理念，停車場內除設有九十八席汽車、一○一席機車充電格位外，並規劃車牌辨識、月租車e-tag感應、多卡通自動收費系統等智慧停車設施，加上停車格均有「車位在席偵測」，便利駕駛人迅速尋找到停車位。另因停車場範圍廣大，民眾如一時找不到原本停車位置，可利用場內多媒體智能尋車系統，輸入車號即可查詢出車輛所在位置。

王義川指出，小型車停車以每半小時十元計費，機車每次停車收費廿元，市民可多加利用。

為鼓勵民眾使用，交通局協調經營廠商提供月租車輛優惠，將原一千二百元月費調降至一千元，開幕期間更將提供一百個限量名額，凡一次承租三個月即可使用五個月的超值優惠，同時再免費提供一格機車停車位。